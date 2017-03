FOTO: Na soutěži mladých krásek nadchly dívky z Teplicka

Ústí nad Labem, Bílina - Strhující show, krásné slečny a spoustu zábavy nabídla publiku včera odpoledne a večer nová česká soutěž krásy Dívka Talent v DK Ústí. O moderování se podělili taneční mistr Jan Rottenborn a moderátor Novy Martin Kočárek, který dvanáct dívek zpovídal.

A bylo při tom mnoho legrace, což ocenil i tradiční moderátor soutěží dívek krásy v Ústí, Jan Rottenborn. „Šanci usednout na chvíli do hlediště a jen vše sledovat, a ne moderovat, jsem uvítal. Bylo to zajímavé a vtipné, ale také strhující," prozradil moderátor Ústeckému deníku.

Přečtěte si: S trémou už díky soutěži Dívka Talent nikdy nebudu mít problém

Eliška Čiháková z Bíliny, která ve finále soutěž Dívka Talent vyhrála, prozradila, že chodí do posilovny a ráda vaří, hlavně palačinky a topinky. Sára Pavlů, čtrnáctiletá kráska z Krupky, která úžasně tančila, za svůj sen označila Maledivy. Zatím si užila jen Tunis a Švédsko…

SPONTÁNNÍ KLÁRA Z TEPLIC

Hodně spontánní se ukázala šestnáctiletá Klára Blahoutová z Teplic. Prý má doma čivavu a hudba je její vášní. Jako vzorná žákyně, alespoň ve školní docházce, se ukázala Karolína Syroťuková z Chabařovic, Dívka Ústeckého deníku.

Po předání cen se okolo ní na scéně seskupila celá rodina, maminka, babička, sestra a další, kteří drželi palce. Trochu překvapila, když přiznala, že ze sportů má nejradši fotbal a že je vzorná ve škole, za školu nechodí, a dokonce tu má od 1. třídy samé jedničky.

Čtěte také: Hlasování o Dívku Ústeckého deníku na webu ovládla Markéta Čiháková

„Přesně jsem se strefil do vítězných dívek, jen jsem trochu přehodil pořadí," řekl po soutěži Deníku ústecký fotograf Petr Berounský. „Nikolu Lackovou jsem tipoval první, vítězku Elišku třetí a Sáru Pavlů druhou," řekl fotograf, který také udělil titul Dívka foto.

„Chce se mi pořád brečet, chce si to vyzkoušet, stojí to za to," řekla Deníku vítězka Eliška Čiháková z Bíliny. „Chabařovice i její blízcí dnes naši Karolínu podpořili," řekla Karolína Syroťuková, maminka letošní Dívky Ústeckého deníku.

„Já jsem dnes jak ve snu, tak to i prožívám," dodala Alena Remešová, ústecká pořadatelka Dívky Talent s tím, že jí vše dojde až za pár dní.

Všechny účastnice ústeckého kola si můžete prohlédnout zde: Hlasujte pro Dívku Ústeckého deníku 2017!