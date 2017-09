FOTO: Jaroslav Kubera sbírá prezidentské zkušenosti. Setkal se s Klausem

Teplice - Václav Klaus se při své pondělní návštěvě v teplickém okrese setkal mimo jiné s primátorem Teplic Jaroslavem Kuberou.

Ten sice ještě oficiálně neřekl, zda se bude ucházet o Hrad, ale povolení na to má. Zatím od Senátorů, od kterých na to získal potřebné podpisy. Zda mu to projde také doma, to se teprve uvidí.

Kandidaturu chce oznámit až po sněmovních volbách. Manželka by ho nejraději po čtvrtstoletí v politice už měla doma. Čemu dá primátor Kubera přednost, to se teprve uvidí. Nyní zatím může získávat zkušenosti.

Co všechno obnáší prezidentská práce, to mu mohl v pondělí dopoledne povyprávět Václav Klaus, který si už úlohu hlavy státu vyzkoušelt.

Hodinový rozhovor se točil především o politice. A to jak státní, tak komunální. Primátor poté doprovodil Klause na nedalekou Střední školu ochodu a služeb v Alejní ulici, kde po zastávce na radnici pro Václava Klause návštěva Teplicka pokračovala.

Pro Jaroslava Kuberu je to tak další zkušenost s někdejší hlavou státu. V novém českém filmu si totiž střihne roli Edvarda Beneše.