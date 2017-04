FOTO: Jirka Škuthan se pere s následky úrazu a ví, že už nikdy nebude chodit

Teplicko - Prázdninová koupačka s kamarády totálně změnila život sedmnáctiletému Jirkovi Škuthanovi ze Světce. Během pár vteřin se ze zdravého sportovně nadaného kluka, za kterým se se zalíbením ohlédla nejedna holka, stal člověk, který bude doživotně odkázaný na invalidní vozík. V sobotu se v Proboštově na Teplicku koná velká benefiční akce na jeho podporu.

"Byli jsme u babičky v Bílině. Jirka řekl, že se pojede s kamarády vykoupat na Barboru, poprosil manželku o padesátikorunu a šel. To jsme ho naposledy viděli zdravého," vzpomíná tatínek Antonín Škuthan na události poslední prázdninové neděle minulého roku.

CHVÍLE ZLA

Zatímco Jirka se vydal s kamarády k vodě, rodiče odjeli ke známým do Mostu. "Tam manželce zazvonil telefon. Na její výraz, když hovor přijala, do smrti nezapomenu, na ty slzy, které jí vyhrkly z očí," nebrání se profesionální hasič Antonín Škuthan dojetí.

Byly to hrozné chvíle, když se rodiče dozvěděli, že jejich syn utrpěl vážný úraz a musela pro něj přiletět helikoptéra záchranářů. "Okamžitě jsme nasedli do auta a vyrazili do Ústí, kam většinou záchranáři s těžkými úrazy létají." Nedaleko Řehlovic zastihl Antonína Škuthana další telefonát. "Volali právě z ústecké nemocnice z Emergency, abychom přijeli. Řekl jsem, že už jsme na cestě," dodává otec.

O tom, jak se to celé seběhlo, se dozvěděli od ošetřujícího lékaře. Jirka se z neznámých důvodů společně s kamarády rozhodl namísto Barbory pro nedalekou vápenku. Protože na místě, odkud se většinou chodí do vody, bylo plno, odešli kus dál. Tam vlezli do vody.

"Jirka stál ve vodě a skočil z ní směrem ke kamarádovi. Dopadl na velký balvan, který neviděl, protože voda byla zkalená. Strašně ho brněly ruce i nohy, pokusil se vstát, ale hned se sesunul zpátky do vody. Z té ho vynesli kamarádi."

Od lékaře rodiče uslyšeli zdrcující zprávu. Jejich syn už nikdy nebude chodit. "Došlo k rozdrcení šestého krčního obratle a přerušení míchy. Pozitivní na tom bylo jen to, že stačil kousek a Jirka by už nebyl nikdy schopný ani sám dýchat."

S TITANEM V TĚLE

Následovala operace a stabilizace postiženého místa titanovou destičkou. Na ústecké Jednotce intenzivní péče si Jirka Škuthan poležel osm dní. "Pátého září, přesně v den jeho sedmnáctých narozenin ho převezli na spinální jednotku do Liberce." Tam prodělal poúrazovou péči a postupné hojení zlomeniny.

"Měl velké problémy s udržením vědomí při zvedání. To se postupně zlepšilo, učil se sedět s oporou, zvládnout překládání na vozík. Z Liberce se Jirka den před Štědrým dnem přemístil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech, kde je dosud. Učí se žít s tím, že je kvadraplegik. Je ochrnutý od prsou dolů.

Rukama sice může hýbat, ale od zápěstí k prstům je hybnost silně omezená a ztratil jemnou motoriku prstů. Ví, že instalatérem, na kterého se v Duchcově učil, nikdy nebude.

"Je neskutečný optimista, má velké plány. Chce studovat střední školu, začlenit se zpátky do kolektivu. Touží po handbiku, aby mohl zase aspoň nějak sportovat. Od dětství se věnoval hasičskému sportu, hrál fotbal, florbal, rád jezdil na kole, běhal, chodili jsme spolu rybařit. Jako hezoun neměl nouzi o holky," vypočítává Antonín Škuthan.

V Kladrubech si Jirka zvyká na invalidní vozík. Zatím má jen půjčený, na jeho vlastní rodiče shromažďují finance. "V Kladrubech je prodejna, kde si postižení mohou vyzkoušet různé typy vozíků. Jirka se rozhodoval mezi dvěma, zvolili jsme levnější variantu. Ta stojí v základu 51 tisíc, ovšem Jirkovo postižení si vyžaduje další úpravy. Cena se vyšplhá na zhruba 85 tisíc korun."

Další nemalé finance bude stát nutná úprava bytu. Na Jirku probíhá sbírka, do které zatím přispívají hlavně známí a přátelé rodiny.

Číslo Jirkova účtu: 156002440/2010

Šermíři a rockeři pomáhají Jirkovi

Příběh Jirky, který ve spolupráci s rodinou a známými shromažďuje finance na nákup vozíku a stavební úpravy bytu, zaujal také šermíře Petra Zwettlera ze spolku scénického šermu Ortel. "Moc mně to dojalo, chtěl jsem nějak pomoct a napadla mně šermířsko - rockerská benefice. Původně ji měla udělat naše šermířská skupina a rocková kapela Hlahol, ale nějak se nám to rozrostlo," říká Zwetter.

PINĎA BYL PRVNÍ SPONZOR

Se svým záměrem se svěřil kamarádům v trnovanské hospodě U Krysy. A hned našel prvního sponzora. "Na takovou věc přece musí přispět každý normální člověk. Jsem sice už v důchodu, ale dva tisíce mi nezabijou," říká legenda teplického undergroundu Petr Ouda, známý pod přezdívkou Pinďa.

Právě tenhle podnět způsobil, že akce mnohonásobně přerostla původní rámec. "Rozkřiklo se to strašně rychle. Máme další sponzory, mediální podporu. Program se naplnil strašně rychle, museli jsme odmítat další a další kapely a šermíře, kteří chtěli pro Jirku zadarmo vystoupit. To by nám to přerostlo v několikadenní Woodstock," dodává organizátor.

V sobotu 8. dubna od 14.00 na podporu Jirky zahrají kromě Hlaholu také Blue Rocket, Dobrý pocity a ústečtí Točílas. Vystoupí Olddivadlo a hosté z muzikálu Jakoubek. Šermířské umění předvedou také Páni z Kostomlat, Briganti z Litvínova a Fénix.

OBROVSKÁ PODPORA PROBOŠTOVSKÝCH

"Ti jsou až z Chomutova, ale stejně jako všichni ostatní nejen, že vystoupí zadarmo, ale nechtějí ani proplatit cestu," dodává Zwettler. Svoji techniku předvedou policisté a hasiči z Krupky a také motorkáři ze skupiny Uruguay Cavallery.

Jako místo konání akce si organizátoři vybrali Proboštov, zdejší areál Pohodlíčko u rybníka. "Máme neskutečnou podporu od místních v čele se starostkou Janou Čermákovou. Ta nám sponzorsky poskytla nejen místo, ale i mobilní toalety, pomoc strážníků, elektriku, nabízela i pomoc hasičů. Parta z hospůdky Stará masna se postará o úklid, koňáci od Kaštánka zapůjčí pivní sety a další potřebné věci, prostě skvělý přístup," libuje si Zwetter.

Vstupné na akci s názvem S kordem pro Jirku aneb jeden za všechny, všichni za jednoho je rovná stovka. Děti do výšky meče neplatí nic.

"Na místě bude také průhledná zapečetěná pokladna, kam může každý na Jirku přispět dle svého uvážení. Věříme, že benefice výrazně pomůže rodina Škuthanových s nemalými náklady a aspoň trochu usnadní Jirkovi nelehkou cestu životem," uzavírá Petr Zwettler.