FOTO: K jubileu dostala seniorka sto rudých růží

Teplice - Společně se svými blízkými oslavila v úterý své významné životní jubileum, sto let, Marta Hejduková.

Paní Martě se narodily tři děti a její rod pokračuje sedmí vnoučaty a osmi pravnoučaty. Celá rodina včetně partnerů jejich potomků se sešla v teplické restauraci U kozičky na velké rodinné oslavě a jubilantku překvapila velikou kyticí ze sta rudých růží.

Společně s řadou gratulantů přišel paní Marii popřát hodně zdraví a životní pohody i teplický primátor Jaroslav Kubera.

KUBERU ZAJÍMÁ RECEPT NA DLOUHOVĚKOST

„Blahopřát k takovým krásným životním jubileím chodím moc rád. Čerpám od oslavenců jejich životní moudro a zajímá mě jejich recept na dlouhověkost. Rád bych se také dožil stovky, tak se budu snažit, i když nevím, jestli se mi to podaří," nechal se slyšet Kubera.

Marta Hejduková se narodila 16. května 1917 v rodině rolníka a starosty obce Kozly. Byla to doba „za císaře pána". Vyučila se prodavačkou, v r. 1942 se vdala za kuchaře Stanislava Hejduka a o tři roky později se manželé přestěhovali do Teplic, kde paní Marta bydlí, už 72 let, v rodinném domku. Bydlí s rodinou svého nejmladšího syna Petra.

„Maminka přežila jednoho rakousko-uherského císaře a devět československých prezidentů," spočítal Petr Hejduk, který oslavu spolu s rodinou organizoval.