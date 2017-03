FOTO: Kalkulačka pomůže lékařům vyhodnotit správně stav ledvin

Teplice – Světový den ledvin připadá na čtvrtek 9. března. Jeho ambasadorem pro Ústecký kraj se letos stal záložník FK Teplice Admir Ljevakovič, který v pondělí podstoupil preventivní vyšetření ledvin.

„Neměli bychom riziko onemocnění podceňovat. Všichni čekáme na to, až se něco stane a až pak to začínáme řešit. Přitom jsou už dnes takové možnosti nechat se vyšetřit preventivně, měli bychom toho využít. Proto jsem přišel a doufám, že téma prevence bude každému z nás zase o něco bližší," uvedl sympatický fotbalista.

KUŘÁCI, OBÉZNÍ, CUKROVKÁŘI…

Vyšetření, které trvá jen pár minut a je zcela bezbolestné, mají možnost podstoupit všichni zájemci nad 18 let, kteří ve čtvrtek 9. března v době od 8 do 15 hodin navštíví dialyzační střediska B. Braun Avitum v Teplicích, Duchcově nebo Roudnici nad Labem.

„Vyplníme společně krátký dotazník, změříme hladinu krevního cukru, vyšetříme moč, zkontrolujeme krevní tlak a stanovíme vám tzv. body mass index (BMI). V případě nutnosti vám doporučíme následnou lékařskou péči," popsal, jak preventivní vyšetření probíhá, MUDr. Petr Hartl, primář dialyzačního střediska Teplice.

Nejvíce ohrožení jsou podle jeho slov ženy i muži nad 50 let, lidé s nadváhou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo silní kuřáci.

Tématem 12. světového dne ledvin je obezita jako rizikový faktor pro onemocnění ledvin. Toto civilizační onemocnění je právem označováno za epidemii třetího tisíciletí. Na celém světě žije kolem 600 milionů obézních lidí, v Česku žije lidí s nadváhou nebo obezitou kolem 55 %. Mimo srdeční a cévní choroby je právě obezita rizikovým faktorem ohrožujícím zdraví našich ledvin.

ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ DIETY

Základem je kvalita stravy a pohyb. „Úprava životosprávy je velmi důležitá, ale bez pohybu se nikam nedostaneme. Snižuje se kalorická hodnota stravy, do popředí jdou vláknina, vitamíny. Na druhou stranu, když se jí všeho s mírou a člověk se pravidelně hýbe, tak není třeba držet žádné speciální diety," říká primář Jan Štěrba, sportovní lékař FK Teplice .

„Podívejte se na Admina, není na něm ani gram tuku," ukazoval názorně na fotbalistově ruce primář Štěrba. Výživa u vrcholových i rekreačních sportovců není o množství, ale o kvalitě.

„Za 10 let, co hraju za FK Teplice, jsem nepřibral ani tři kila navíc. Když jsem přišel z Bosny, kde ani dnes nekoukají na to, jaké porce si fotbalisti dávají na talíř, začal jsem jíst úplně jinak. Neomezil jsem ani tak množství jako složení surovin. Jím hodně rýže, těstovin, také polévky, před zápasem pak ovoce a z masa nejvíc kuřecí a hovězí. Snažím se dodržovat, co po nás trenéři chtějí. Nicméně občas si zahřeším a dám si v restauraci smažený sýr a hranolky, pak ale vím, že musím uběhnout minimálně o kolečko víc, dodává s úsměvem kapitán Admir Ljevakovič. Letos to je prý na Stínadlech obzvlášť přísné. „Každý týden nás váží, takže někteří často platí do kasy," prozradil, jaká motivace nejlépe funguje.

PRO LAIKY I LÉKAŘE

Možnost spočítat si riziko onemocnění ledvin má každý z pohodlí domova. Jednoduchá kalkulačka je na webu www.ledvinovakalkulacka.cz. „Kalkulačka se setkala s velkým zájmem, za dva roky existence měla na webu 250 tisíc návštěv.Proto se rozhodli nefrologové ze společnosti B. Braun Avitum vytvořit stejně užitečný nástroj pro lékaře.

„Když jsme dělali ledvinovou kalkulačku pro laiky, chtěli jsme přijít s novou formou prevence. Umožnili jsme tím lidem otestovat se za pár minut a zvýšit jejich povědomí o tom, nakolik sami patří do rizikové skupiny potenciálně ohrožených ledvinovými onemocněními. Vytvořit nástroj, který odborníkům ulehčí rozhodování, zda pacienty poslat na nefrologii, či ne, byl další logický krok. Odkaz na ledvinovou kalkulačku pro lékaře lze najít na již známých stránkách www.ledvinovakalkulacka.cz," uvádí MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum.

Kalkulačku by mohli ocenit praktičtí lékaři, diabetologové nebo urologové, z jejichž ordinací se zpravidla pacienti do nefrologických poraden a dialyzačních středisek dostávají nejčastěji.

„Navštěvovat přímo nefrologické pracoviště je zbytečné příliš brzy, ale nebezpečné příliš pozdě. Náš nástroj má lékařům usnadnit rozhodování, zda mají ještě dále léčit sami nebo zda bude již nejvhodnějším řešením poslat pacienta ke specialistovi," říká spoluautor kalkulačky primář dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích MUDr. Petr Hartl.