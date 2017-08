FOTO: Kde bývala plovárna, tam se budou prohánět bruslaři

Teplice - Nový skatepark a asfaltovou dráhu pro kolečkové brusle na Angru chce město Teplice zprovoznit v září. Vznikající sportoviště je těsně před dokončením a čeká ho kolaudace.

O vybudování nového skateparku se v Teplicích mluví dlouho, v posledních letech se k němu přidala i dráha pro bruslaře. Byť už jednu lázeňské město má. Využívaná ale není.

ZÁMECKÁ BRUSLAŘŮM NEVONÍ

Okruh v Zámecké zahradě bruslařům nevyhovuje. „Je to pod stromy, ze kterých padají větvičky a ty vadí. Chtělo to něco většího a na volném prostranství. Zatím musíme do Mostu na Matyldu, když si chceme zabruslit,“ říká Miluška Plavková z Teplic.

Nová in¬line dráha má tři okruhy kopírující obvod Angru, široká je tři metry. Povrch bude asfalto-betonový. „Podél dráhy necháme osadit lavičky pro odpočinek. Jednotlivé okruhy budou vzájemně propojené, takže ve finále bude zajištěný průjezd celé dráhy v délce přibližně kilometr,“ říká náměstek primátora Hynek Hanza.

Právě on je otcem celé myšlenky. „Sice budu mít problém stát i na rovině, ale zabruslit si sem určitě přijdu,“ směje se Hanza.

Překážková betonová vana pro vyznavače jízdy na prkénkách s kolečky je v prostoru, kde už dříve skatepark fungoval. Nový prostor je patnáct metrů široký a šedesát metrů dlouhý.

Nové sportoviště do zaváděcího provozu otevřou v září, jakmile proběhne kolaudace. „Aby si ho ještě letos stihli lidé vyzkoušet a najezdit první kilometry,“ podotýká Hanza.

S úpravou zeleně a výsadbou nových stromů počítá vedení Teplic v průběhu podzimu. Vyroste zde také hřiště s houpačkami a skluzavkou pro nejmenší a pro ty odrostlejší hřiště s fitness prvky. Vše ještě doplní LED osvětlení a dohledové kamery městské policie, která bude život na sportovišti monitorovat.

Vyznavači skateboardu si užijí monolit z betonu, kterému se říká streetová plaza. Jde o skatepark s typickými rysy pouličního prostředí, jako jsou schody, zábradlí, různé výškové zídky a bedny.

SPLNÍ PODMÍNKY PRO SOUTĚŽE

Kromě skateboardu by měl být areál využitelný také pro příznivce BMX. Celý areál bude splňovat podmínky pro uspořádání soutěžních klání, které vyžadují určité požadavky na překážky. Sportoviště vyrostlo v místě, kde dříve fungovala přírodní plovárna. Ekonomicky ale už nešlo provoz udržet, lidé sem ani nechodili.

Teplice se tedy rozhodly v roce 2000 koupaliště zrušit. Část oploceného areálu dnes využívá SK Junior Teplice, který tu má fotbalová hřiště. A právě okolo nich povede nová in-line dráha.

Další dráha na Teplicku je v Bažantnici v Duchcově. Není moc dlouhá,ale povrch má dobrý. Rekreační bruslaři i mírně pokročilí si ji užijí. Je součástí sportovního areál v duchcovské Bažantnici.

Dráha měří zhruba 1200 metrů. Je mimo oplocený areál a je přístupná široké veřejnosti po celý den zdarma. Není určena pro matky s kočárky, cyklisty nebo na vycházky s pejsky. Porušením tohoto zákazu se všichni zúčastnění vystavují nebezpečí úrazu a ohrožují tím jak sebe tak i bruslaře. Areál nechalo vybudovat město Duchcov. Sportoviště zaplatiili z dotace i městské kasy.

DALŠÍ MOŽNOSTI

V Teplicích je pro bruslaře k dispozici zatím tedy pouze okruh v Zámecké, jezdí se občas také na ovále u plavecké haly v Šanově (konečná trolejbusu). Nebo u fotbalového stadionu (ale pozor – retardery). Tepličané, jak vyplynulo z diskuzí na facebooku Deníku, jezdí poměrně často do Mostu, kde pak mají na výběr: okruhy Matylda, Benedikt a nebo Hipodrom.

Matylda v Mostě:

Je to oblíbená in-line dráha kolem nádrže Vrbenský (Matylda) a je dlouhá 4000 metrů. Široká je cca 5 m, jízda je tak možná v obou směrech. Celá dráha má téměř nulové převýšení, proto je oblíbená i mezi méně zkušenými bruslaři. Základní přístup je z parkoviště v ulici Tvrzova, čtvrť Souš. Pak několik stovek metrů po chodníčku směrem dolů, kde najdete lavičky pro přezutí a skříňky na uložení bot po dobu, kdy se budete prohánět po dráze. Dráhu si kromě bruslí můžete samozřejmě vychutnat i na kole nebo pěšky. Vedle dráhy najdete i několik posilovacích outdoor strojů pro posílení svalstva a protažení. Když vás ježdění omrzí, můžete se vykoupat, vyblbnout na vodních atrakcích nebo si půjčit lodičku nebo vodní skútr.

Hipodrom Most:

Od roku 2008 slouží Mostečanům na mosteckém hipodromu bruslařská dráha v délce 3 370 metrů. Je otevřena denně. Sportovci ji mohou využívat zdarma. Dráha na hipodromu je určena jen pro bruslaře a koloběžkáře. Zakázána je tu jízda na kole.

Benedikt Most:

Poměrně široký chodník v areálu Benedikt vede okolo dvou nádrží. Jedna je určena pro koupání a rekreaci, druhou využívají rybáři. Délka trasy je přibližně dva kilometry.