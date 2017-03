FOTO: Lanovka v Krupce na Teplicku si připsala už třetí unikát

Krupka - Lanovka na Komáří vížku se poprvé rozjela 25. května 1952. Už několik desetiletí se pyšní svojí nejdelší trasou bez mezistanice. Zároveň je také nejstarší v Česku.

Poté, co začátkem března přestala jezdit v německém Berchtesgadenu lanovka na horu Janner, zůstala sedačková dráha v Krupce na Teplicku, která turisty vyveze na Komáří vížku, jediným svého typu v celé Evropě. Německou lanovku totiž nahradí zcela nová dráha.

Unikátnost krupské kulturní památky tkví v systému provozu. Technicky jde o jednolanovou dráhu oběžného systému s odpojitelným uchycením dvoumístných sedaček v horní a dolní stanici.

VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

Při svém převýšení skoro 500 metrů nadmořské výšky překonává prakticky denně oběžné lano vzdálenost 2 348 metrů. Jízda trvá 15 minut. Za rok vyveze lanovka na Komáří vížku 40 až 50 tisíc cestujících a 10 tisíc jízdních kol. Funguje obyvatelům už přes 60 let. Od roku 2009 přešla lanová dráha do vlastnictví města Krupka a tak je tomu dodnes.

Mezi turisty je lanovka oblíbená.

„Přes zimu ji využívají hlavně lyžaři a běžkaři, ale je jich podstatně méně než turistů v létě. O letních víkendech si mnohdy musí lidé vystát frontu," říká Zdeněk Matouš, starosta Krupky.

„Není to žádný lyžařský vlek, ale regulérní dopravní cesta, vedená v jízdních řádech," dodává. starosta. Proto také město do lanovky investuje nemalé peníze, ať už do běžné údržby, nebo do nových potřebných dílů. Navíc mohou využívat komponenty, které pořídili na Sněžce, když zde přestala v minulých letech podobná lanová dráha fungovat.

Téměř dva a půl kilometru dlouhou dráhu z roku 1952 z krupské čtvrti Bohosudov na Komáří vížku, jejíž horní stanice se nachází v nadmořské výšce 808 metrů, vlastnily do roku 1996 České dráhy. Fond národního majetku poté prodal tento výtah soukromému subjektu. Od něj nakonec pak putovala lanovka do majetku města.

Jak probíhá výměna lana?

Prakticky během pár dnů se kompletně převine z jediné cívky takřka 5 kilometrů ocelového lana přes celkem 27 traťových podpěr mezi dolní nástupní a horní pohonovou stanicí. Speciální ocelové lano vyrobené na zakázku v Železárnách a drátovnách v Bohumíně, má průměr 23 milimetrů a tvoří ho 6 vinutých pramenů.

Postup: Celá výměna začíná přeseknutím starého lana, na které se pevně napojí to nové. Potom se pomalým chodem přesouvá, od sloupu ke sloupu, v pořádném „stoupáku" vzhůru na kopec. Po jeho překonání se pak pokračuje zase dolů. Na každé z podpěr se musí dávat pozor, aby se lano přetáhlo správně přes rolny a nespadlo. Tvrdá dřina pro chlapy, všude se postupuje pěšky, žádná jiná doprava zde není. Staré lano se zpětně navíjí na špulku, vždy asi tak 250 metrů.

Finále: Nastává, až když se odvine poslední metr starého vedení a může se přikročit k navazování obou konců nového. To už je opravdová „chuťovka", dělá se to postupným proplétáním u každého samostatného pramene lana.

Kontrola: Hned po najetí a prvních natočených kilometrech se ocelové lano musí důkladně kontrolovat a hlavně je třeba upravovat jeho napínání. Tím, že je z kovu, tak má svoji pružnost, a teplota mu také přidává na délce.

Provoz lanovkySedačky opouštějí stanice v intervalu 30 sekun. Vzdálenost mezi nimi je 80 metrů. Rychlost lana je 2,5 m/s.

Za jednu hodinu je lanovka schopna přepravit 225 cestujících. Doba jízdy je cca 15 minut. Dolní stanice je napínací, horní stanice poháněcí se strojovnou a pohonem.