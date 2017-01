FOTO: Masopustní veselí v Roudníkách se rozběhlo po celé obci

Roudníky - Po loňské premiéře obyvatelé Roudníků v sobotu opět slavili obnovenou staročeskou tradici. Masopust se tentokrát trochu neplánovaně rozrostl od kulturního domu po celé obci.

Teprve druhý ročník lidové slavnosti Masopust v Roudníkách v novodobé historii obce poblíž Chabařovic, odkud je to blíž do Teplic než do Ústí nad Labem, poprvé nabídl průvod maškar obcí.

Původně to tak být nemělo, ale místní občané se hlásili, že jsou na návštěvu průvodu připraveni, mají napečeno i nalito. A tak se maškary Kůň, Medvěd, Koza, Voják z Afriky či Pirátka se spoustou dětí za doprovodu hry i zpěvu harmonikáře vydaly na jinde tradiční cestu.

Nezbytný „klíč od obce" jim k tomu podle tradice předal Jiří Záhořík, bývalý starosta Chabařovic, celkem šlo okolo čtyřiceti lidí, místních i přespolních. Původní scénář masopustního veselí předpokládal pouze sehrání rituálu před kulturním domem a násladnou zábavu na sále. Nikdo se ale na maškary nezlobil. Naopak. Sobotní odpoledne a večer se v Roudníkách opravdu vydařily.