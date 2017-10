FOTO: Na burzu minerálů a zkamenělin se sjelo 51 vystavovatelů

Most - Nedávno uzavřené partnerství mezi mosteckým autodromem a dostihovým areálem společnosti Hipodrom Most je výhodné také pro návštěvníky obou areálů. Přesvědčit se o tom mohou diváci závodního víkendu The Most Grand Finale/FIA European Touring Car Cup (ETCC), který autodrom premiérově hostí 7. a 8. října.