FOTO: Na Komárce dost foukalo. Odvážní si ale užili

Komáří vížka - Pravá zima konečně zavítala i do Krušných hor. Je paradoxem, že zatímco u nás napadlo několik desítek centimetrů přírodního sněhu, v Alpách, konkrétně v Innsbrucku, neleží ani centimetr. Středeční závod skokanského Intersportturné se ve zdejším areálu odehrál pouze na technickém sněhu.

Pastva pro oči i čočku fotoaparátu. To byla středeční panoramata, která se díky lednově aprílovému počasí, při kterém se sluneční azuro střídalo s krutou vánicí, rozprostřela z vrcholků východní části krušnohorského hřebenu.

Přestože na Fojtovické pláni foukal silný nárazový vítr, výšlap z vrcholu Komáří vížky dolů ke spodní stanici lanové dráhy stál opravdu za to. Jako pravý průkopník se na neznačených cestách odvážlivec v podobě redaktora Deníku občas v návějích brodil po kolena ve sněhu. Radost turistů a běžkařů ale nesdíleli řidiči.

"Prvním ranním spojem jsem vyjel jen na konec Krupky, dál to nešlo. Druhým se to povedlo, ale při třetím přede mnou uvázla osobní auta a museli nás přijet vyprostit. Ještě, že mají ve Fojtovicích na statku silné traktory," ulevil si řidič ajutobusu linky Teplice - Fojtovice. Dopoledním spojem už se ale do cílové stanice dostal bez problémů, přestože cestu trochu skomplikovalo setkání se sypačem, který se vracel po úzké silnici v nejprudší zatáčce.

Idyličtější bylo druhé vynucené přibrzdění těsně pod Martinskou štolou. Přímo před autobusem totiž přeběhla dvojice krásných srnek. Fotoaparát ale v tu dobu bohužel ještě odpočíval v batohu.

Jo, a sjezdařům vzkazujeme, že Komárka má tolik sněhu a předpověď je natolik příznivá, že první letošní ježdění by nemělo nic ohrozit.