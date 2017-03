FOTO: Na Matějské přivítalo Arkadii slunce

Teplice, Praha - Stejně jako v letech minulých, pozvali i letos organizátoři pražské Matějské pouti děti a mladé lidi, s postižením zdravotním či sociálním na Holešovické výstaviště, aby si užili kolotočů, strašidelných hradů, autodromů, zkrátka všech atrakcí, které Matějská obnáší.

A protože bylo pozvání darem, mohli se vyřádit do sytosti a za kapesné, které si vezli z domova, si zamlsat nebo koupit mamince či babičce perníkové pouťové srdce. Dva autobusy školáků a uživatelů sociálních služeb se do Prahy vypravily i z Arkadie.

Po příjezdu do Prahy se vrhli po skupinkách do zábavychtivých davů, které se do Prahy sjely z celé republiky. Naštěstí se vyplnila slova známé písničky

„Na svatého Matěje, když se slunko zasměje, na pouti je…" a sluníčko opravdu nezklamalo. Pak už jen úsilí pedagogů, aby se nikdo neztratil, aby všichni konzumovali vše přiměřeně, tak aby i cestu zpátky do Teplic absolvovali bez problémů. To se podařilo, a tak nezbývá než poděkovat provozovatelům Matějské pouti, všem obětavým doprovázejícím a těšit se na Matějskou v příštím roce.

Josef Hon