FOTO: Násilník Bady tasil na mladíka nůž. Podřežu tě, vyhrožoval

Ústí nad Labem – Nikolas Bady, který čelí obžalobě z loupeže a vydírání, ve středu stanul před ústeckým okresním soudem. Loni v září si v čekárně vlakového nádraží v Ústí vypůjčil od 16letého mladíka mobilní telefon. Prý aby zavolal přítelkyni.

„Když jsem ho chtěl vrátit, řekl mi, ať táhnu do p*či. Vytáhl na mě kuchyňský nůž s tím, že mu nedělá problém mě podřezat. Že už ve vězení byl. Bál jsem se," popisoval mladík.

ON LŽE, HÁJIL SE BADY

Téměř dvě hodiny s ním chodil po Ústí. „Pořád opakoval, ať se nebojím, že je slušný člověk a že mi mobil vrátí," uvedl mladík. Bady ovšem nic nevrátil a s telefonem u Předlic zmizel. „Ano, telefonu lituji. Ale proč by se mnou šel přes celé město? To nedává smysl," zareagoval Bady.

Noční akce se mu zřejmě zalíbila, protože u nádraží hned druhý den vytáhl nůž na dalšího mladíka. „Bránil mu odejít. Dal mu několik ran pěstí do obličeje i hrudníku. Poškozenému pak vypadl z kapsy tablet," řekl státní zástupce. Bady přístroj ukradl a utekl. Následně dal tablet do zastavárny.

„Sepsali jsme zástavní smlouvu. Říkal, že ho má od přítelkyně. Asi za týden pak chtěl u nás prodat ještě akuvrtačku," uvedl brigádník zastavárny.

„Ty nelži," pohrozil mu u soudu prstem Bady. „Uráží mě to, co tady říká. Měli bychom mluvit pravdu, paní soudkyně. Nejsem typ člověka, co nosí vrtačky do zastavárny. Ten tablet jsem prodal přímo jemu, ne do zastavárny. Žádná smlouva proto není," hájil se Bady.

VE VĚZENÍ UŽ SEDĚL

Bady už byl odsouzen k ročnímu vězení za útěky z výchovných ústavů, pustili ho loni. Byl ve výchovném ústavu v Chrastavě, pak v děčínských Boleticích.

Do ústavu se dostal ve 14 letech. Tehdy stál za brutálním zmlácením a znásilněním 12letého chlapce na Teplicku. Soud tehdy poslal na pět let do vězení jen jeho komplice. Bady jako nezletilý před soudem nestál. Aktuální hlavní líčení soud odročil na 1. března.

