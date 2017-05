FOTO: Návštěvníci Muzejní noci hasili požár zámku

Teplice – V žlutomodrém dresu Teplic odehrál Štěpán Vachoušek 312 soutěžních utkání, to sobotní proti Dukle bylo jeho poslední. V necelých 38 letech se totiž mistr Evropy do 21 let z roku 2002 rozhodl ukončit kariéru, fotbal bude hrát už jen na nižších úrovních. Loučení si dlouholetá opora Teplic prožila hořkosladké. Hořké proto, že Skláři vinou porážky nedosáhli na vytouženou Evropu, sladkou proto, že v hledišti hrdinovi dne tleskalo více než deset tisíc fanoušků. „Takovou rozlučku jsem si nepředstavoval ani ve snu," rozplýval se před novináři dojatý Vachoušek.