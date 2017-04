FOTO: Pro Kryštofa běželi děti i senioři

Teplice - Do charitativní akce Run and Help Běh pro Kryštofa, který pod patronací Konta Bariéry zorganizovala Dagmar Pike z Gymnázia Teplice, se v pondělí zapojili děti, studenti, dospělí i senioři.

Ti všichni přišli do Zámecké zahrady v Teplicích podpořit během a dvacetikorunovým startovným osmiletého Kryštofa z Krupky. „Výtěžek poputuje na léčebně rehabilitační pobyt Kryštofa," řekla nám Dagmar Pike. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Rockeři a šermíři spojili své síly na pomoc Jirkovi Škuthanovi Kryštof to se svým zdravotním postižením nemá v životě lehké. Vyrovnávat se musí s levostrannou mozkovou obrnou. Je ale velmi zvídavý a umí se ze všeho radovat, takže včera v Zámecké zahradě nechyběl. Mohl alespoň pořádně vyzkoušet nový vozík, na který už se podařilo nashromáždit dost peněz. Na snímku přišli během podpořit Kryštofa septimáni z Gymnázia Teplice.

Autor: Zdeněk Traxler