FOTO: Proboštovskou Sokolovnu obsadili hračičkové

Proboštov - Po loňské premiéře o víkendu opět zaplnili sál restaurace Sokolovna v Proboštově milovníci her stolních, logických i počítačových.

"Je to stejné jako piškvorky, musí se postavit řada z figurek. Akorát jsou různé velikosti a ty větší můžou sežrat menší," usmála se Šárka Tomanová, jedna z pořadatelek akce s názvem Deskohraní. Předváděla právě hru s názvem Goblíci - jedlíci.

Lákadlem letošního ročníku byla zejména virtuální realita, u které se permanentně tvořila fronta. "Jsme v Proboštově podruhé a nemá to chybu. Letošní návštěvnost ještě převýšila tu loňskou a to jsme si mysleli, že je to vrchol," dodala spokojená organizátorka.