FOTO: Raketoví modeláři se slétli na Srbický pahorek

Proboštov - Do daleké Jižní Afriky za krásou a ušlechtilostí nejrychlejších suchozemských savců se múžete vypravit ve středu 10. května v 17.30. Nemusíte si ovšem kupovat letenku do Johannesburgu, stačí jen přijít do budovy Obecního úřadu v Proboštově.