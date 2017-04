FOTO: Řeznické háky a oblečení v Háji vystřídaly knížky

Háj u Duchcova - Řeznické háky a chladící boxy vystřídali v Háji u Duchcova spisovatelé Čapek, Hartl nebo Jo Nesbo. Jak je to možné? Hájská obecní knihovna totiž získala nové prostory, ve kterých kdysi fungovala prodejna s masem či se v ní prodávalo staré oblečení.

„Místo bylo využíváno různě, ale teď píšeme novou historii spojenou s knihami. Věřím, že knihovnu nebudou navštěvovat jenom čtenáři a čtenářky, ale i ostatní obyvatelé z různých zájmových skupin působících v naší obci," řekl knihovník Karel Singer.

REKONSTRUKCI ZBRZDILA ZIMA

O přestěhování knihovny rozhodla obec minulý rok. Rekonstrukce probíhala přes zimu a trochu ji zbrzdilo zimní počasí, které moc nenahrávalo stavebním pracím a také komplikace v podobě špatného technického stavu budovy.

„Přes střechu přístavku několik let tekla voda přímo do zdí, což byla příčina velké vlhkosti v místnostech. Nikdo nás na to bohužel nikdy neupozornil, takže se to zjistilo až při začátku samotné opravy. Vyvezeno bylo sedm kontejnerů bláta, udělala se nová podlaha a vše se muselo izolovat. Momentálně se ještě připravuje venkovní posezení. Kompletní rekonstrukce včetně koupě nového nábytku přišla na 1,3 milionů korun," sdělil starosta Háje u Duchcova Karel Drašner.

Knihovna byla původně v budově obecního úřadu, ale tam už pro knihy nebylo místo. Obec totiž musí převzít povinnost veřejné opatrovnictví nad klienty místního ústavu pro mentálně postižené a to znamená přijmout nové sociální pracovnice. Zázemí budou mít právě místo knihovny.

FRČÍ SEVERSKÉ KRIMI I EROTIKA

O čtenáře nemá knihovna v Háji nouzi. Otevřeno bude mít i nadále ve středu a v sobotu odpoledne.

„Většina knihoven má otevřeno pouze jeden den v týdnu, to se nám zdá málo. Díky výborné spolupráci s Regionální knihovou Teplice má neustále přísun nových a nových titulů. Fungujeme v systému výměnných souborů, který rotuje v rámci celého regionu. Aktivní knihovník má lepší knihy a větší výběr pro své čtenáře," řekl knihovník Singer a dodal:

„Nejvíce se půjčuje žánr severské krimi, česká literatura spíše pro ženy, historická beletrie a velký ohlas měla v poslední době erotická literatura a to hlavně díky románu Padesát odstínů šedi."

Slavnostního otevření nových prostor, které jsou naproti obecnímu úřadu, se mimo jiné účastnili i fotografka Alena Bednářová a sochař Antoš. Oba dva v knihově momentálně vystavují některá svá díla.