FOTO: Rockeři a šermíři spojili své síly na pomoc Jirkovi Škuthanovi

Teplicko - Prázdninová koupačka s kamarády totálně změnila život sedmnáctiletému Jirkovi Škuthanovi ze Světce. Během pár vteřin se ze zdravého sportovně nadaného kluka, za kterým se se zalíbením ohlédla nejedna holka, stal člověk, který bude doživotně odkázaný na invalidní vozík.

Příběh Jirky, který ve spolupráci s rodinou a známými shromažďuje finance na nákup vozíku a stavební úpravy bytu, zaujal také šermíře Petra Zwettlera ze spolku scénického šermu Ortel. "Moc mně to dojalo, chtěl jsem nějak pomoct a napadla mně šermířsko - rockerská benefice. Původně ji měla udělat naše šermířská skupina a rocková kapela Hlahol, ale nějak se nám to rozrostlo," říká Zwetter.

PINĎA BYL PRVNÍ SPONZOR

Se svým záměrem se svěřil kamarádům v trnovanské hospodě U Krysy. A hned našel prvního sponzora. "Na takovou věc přece musí přispět každý normální člověk. Jsem sice už v důchodu, ale dva tisíce mi nezabijou," říká legenda teplického undergroundu Petr Ouda, známý pod přezdívkou Pinďa.

Právě tenhle podnět způsobil, že akce mnohonásobně přerostla původní rámec. "Rozkřiklo se to strašně rychle. Máme další sponzory, mediální podporu. Program se naplnil strašně rychle, museli jsme odmítat další a další kapely a šermíře, kteří chtěli pro Jirku zadarmo vystoupit. To by nám to přerostlo v několikadenní Woodstock," dodává organizátor.

V sobotu 8. dubna od 14.00 na podporu Jirky zahrají kromě Hlaholu také Blue Rocket, Dobrý pocity a ústečtí Točílas. Vystoupí Olddivadlo a hosté z muzikálu Jakoubek. Šermířské umění předvedou také Páni z Kostomlat, Briganti z Litvínova a Fénix.

OBROVSKÁ PODPORA PROBOŠTOVSKÝCH

"Ti jsou až z Chomutova, ale stejně jako všichni ostatní nejen, že vystoupí zadarmo, ale nechtějí ani proplatit cestu," dodává Zwettler. Svoji techniku předvedou policisté a hasiči z Krupky a také motorkáři ze skupiny Uruguay Cavallery.

Jako místo konání akce si organizátoři vybrali Proboštov, zdejší areál Pohodlíčko u rybníka. "Máme neskutečnou podporu od místních v čele se starostkou Janou Čermákovou. Ta nám sponzorsky poskytla nejen místo, ale i mobilní toalety, pomoc strážníků, elektriku, nabízela i pomoc hasičů. Parta z hospůdky Stará masna se postará o úklid, koňáci od Kaštánka zapůjčí pivní sety a další potřebné věci, prostě skvělý přístup," libuje si Zwetter.

Vstupné na akci s názvem S kordem pro Jirku aneb jeden za všechny, všichni za jednoho je rovná stovka. Děti do výšky meče neplatí nic.

"Na místě bude také průhledná zapečetěná pokladna, kam může každý na Jirku přispět dle svého uvážení. Věříme, že benefice výrazně pomůže rodina Škuthanových s nemalými náklady a aspoň trochu usnadní Jirkovi nelehkou cestu životem," uzavírá Petr Zwettler.

Číslo Jirkova účtu: 156002440/2010

