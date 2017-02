FOTO: Rybník Jaroslav se vylil z břehu. Strážníci v Dubí hlídají potok i nádrž

Ústecký kraj – Ústecký krajský soud odsoudil v pátek 24. února Josefa Kefurta (1966) z Klášterce nad Ohří za vraždu na 8 let do vězení s ostrahou. Hrozilo mu přitom nejméně 10 let vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou. Odsouzený muž i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání.