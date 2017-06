FOTO: Střihaton letos podporuje aktivní život seniorů

Teplice - Do maratonu celodenního stříhání kadeřníků a kadeřnických salonů z České republiky, jehož celý výtěžek každoročně pomáhá vybrané nadaci či sdružení, se včera už pošesté zapojilo i teplické Studio Jany Burdové.

Tentokrát kadeřníci a dámy i pánové, kteří se nechali za jednotnou cenu 880 Kč ostříhat, společně pomohou vzdělávacímu a kulturnímu Centru Elpida, které podporuje aktivní život seniorů.

„Já i moji kolegové stříháme celý den a výtěžek poskytneme potřebným. Vytvoříme více jak čtyřicet střihů lidem, kteří se do této akce každoročně hlásí. Letos je to úžasné, když Střihaton zveřejnil datum konání, do týdne jsme měli obsazeno a většinou těmi klienty, kteří tuto akci podporují pravidelně. Děkujeme jim za to," uvedla ředitelka studia Jana Burdová.

Podpořit chuť do práce šikovných seniorek mohli také všichni, kdo si včera koupili některé „Ponožky od babičky" stylové doma ručně a s láskou pletené, kterých tu měli na výběr celý koš.