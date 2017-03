FOTO: Svět viděný dětskýma očima je na zámku v Teplicích

Teplice - Ve všech výstavních prostorách Regionálního muzea v Teplicích se koná soutěžní přehlídka výtvarných oborů základních uměleckých škol z celého Ústeckého kraje, kterou pod názvem Oči dokořán letos pořádá Základní umělecká škola Teplice.

K vidění je velké množství prací žáků a studentů ZUŠ v širokém věkovém rozpětí, protože ZUŠky navštěvují děti od 5 let až do dospělosti.

Učitelé se svými žáky se prezentují soubory výtvarných prací, výtvarnými řadami nebo výtvarnými projekty, kde je krásně vidět jejich společný přístup na dané téma a pohled, kterým k němu přistupují. K vidění je řada originálních námětů a kreativních výtvarných řešení. Letošní nepovinné téma přehlídky je SKRÝVÁNÍ A ODKRÝVÁNÍ.

ŠKOLY MAJÍ VSTUP ZDARMA

Přehlídka slouží také jako velký inspirační zdroj pro všechny učitele výtvarné výchovy nejen ze ZUŠek, ale i ze základních i mateřských škol. Nechte se překvapit úžasnou dětskou fantazií a přijďte se podívat na svět viděný dětskýma očima!

Výstava v Jízdárně teplického zámku a v I., II. a III. výstavní místnosti potrvá do 9. dubna a je přístupná od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava je pro školy otevřena zdarma a i v dopoledních hodinách, hlavní vstup na výstavu je Jízdárnou teplického zámku.