FOTO: Těžké stroje začaly likvidovat kasárny v Bílině

Bílina – Hydraulické kleště se v pátek ráno poprvé zakously do bývalých kasáren na Teplickém Předměstí v Bílině. Místo původního armádního objektu vyroste logistické centrum.

Vojenskou techniku zde do budoucna vystřídají kamiony. V nových skladovacích halách najde práci padesát zaměstnanců různých profesí. Nový majitel areálu chce preferovat nezaměstnané lidi z Bíliny.

V SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM

"Kromě lidí do kanceláří bude poptávka po manipulačních dělnících, řidičích, údržbářích, vrátných a také baličích,“ říká Karel Schön, který zastupuje společnost JTH. Právě ta od města chátrající areál bývalých kasáren letos odkoupila za necelé 4 miliony korun.

Podle vedení bílinské radnice nebyly v rozpočtu města na opravu chátrajících opuštěných domů peníze. A to už několik let. Nepodařilo se získat ani finanční podporu od státu. „Proto jsme kasárny nabídli k prodeji s tím, že záměr zájemců musel být v souladu s územním plánem. Což plány společnosti JTH splňují,“ komentuje starosta Bíliny Oldřich Bubeníček.

Prodej bývalého vojenského areálu odsouhlasili na začátku roku zastupitelé. Nový majitel začal s přestavbou. Na plochu, kde dříve parkovala vojenská technika a kde vojáci plnili státní službu, najela v pátek ráno četa demoličních strojů. Stávající objekty padnou do konce roku k zemi. Do dvou let zde pak společnost JTH postaví nové skladovací haly. Stavební společnost počítá s investicí v řádech desítek milionů korun.

„Počítáme s výstavbou dvou samostatných budov, které budou sloužit jako skladové a administrativní prostory, s potřebným zázemím pro zaměstnance. Pro využití plochy jsme zvolili skladové plochy, což nezvýší hluk ani prašnost v dané lokalitě Bíliny,“ zmínil plány ředitel JTH Jaroslav Třešňák.

NÁRŮST KAMIONOVÉ DOPRAVY

Opozice vedení radnice už před samotným hlasováním v únoru deklarovala, že s takto zamýšleným prodejem nesouhlasí. „Se záměrem prodeje kasáren nemáme problém. Ale pouze za předpokladu, že to bude mít pro obyvatele Bíliny pozitivní dopad,“ bránil areál zastupitel Pavel Pastyřík. Poukazoval přitom na očekávaný nárůst kamionové přepravy v okolí budoucího logistického centra.

Bílina získala vojenský areál na Teplickém Předměstí od armády zdarma v roce 2001. Částečně ho do loňského roku pronajímala. Hlavní část však dlouhodobě zůstala bez života a chátrala.

“Chtěli jsme, aby tam v souladu s územním plánem vznikla plocha smíšeně-průmyslová, která by přinesla i nová pracovní místa. To záměr společnosti JTH Idea na vybudování logistického areálu splňuje,” argumentuje místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Historie, prodej i budoucnost kasáren v Bílině bude tématem pro nové vydání týdeníku Směr, který vychází v úterý. V uniformě zde v rámci cvičení sloužil v roce 1978 i současný starosta Bíliny Oldřich Bubeníček. Z domova to měl kousek. Prakticky jen seběhl kopeček k hlavní bráně.