FOTO: V Dubí chtějí zastavit svah, který ujíždí do nádrže

Dubí - V Dubí začala sanace svahu, který ujíždí do vodní nádrže ČSM 1. Momentálně si firma buduje přístupovou cestu. Problém je o to palčivější, že pokud by se utrhl celý svah, tak by s sebou mohl vzít i část kanalizace vedoucí z Pozorky.

„Provedl se průzkum a zpracoval se projekt. Dojde k přemístění zeminy, odvede se voda. Cílem je stabilizovat svah od hladiny až nahoru," řekl Petr Stahl, vedoucí pracovník Palivového kombinátu Ústí nad Labem. NÁSLEDEK HORNICKÉ ČINNOSTI Právě Palivový kombinát řeší za stát zahlazování následků hornické činnosti. V Dubí budou probíhat práce asi do konce srpna. „Termín je orientační. Moudřejší budeme, až do svahu reálně sáhneme. Nejpozději by mělo být vše hotovo do konce září tohoto roku," dodal Stahl. Práce přijdou na 12 milionů korun. Provedena bude i rekultivace lesa. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Krupka propojila strážníky se záchrankou. Jako první v kraji „Je dobře, že dojde k sanaci. Pohyb masy hlíny, kamenů a stromů nastal někdy na konci května 2015. Nejprve šlo o malou díru do země, která nejdříve zahořela a následně se zvětšila. Příkrost svahu, jílové podloží, voda a fakt, že kolem nádrže jsou chodby po původní těžbě, vykonaly své," řekl starosta Dubí Petr Pípal. Sesuv se nachází na okrajovém svahu bývalého povrchového lomu Dukla, nedaleko od západního okraje zástavby rodinných domů v městské části Dubí - Pozorka. Uhlí se v této lokalitě přestalo těžit v sedmdesátých letech 20. století. Území prošlo rekultivací a v současné době je místo těžební jámy cca 100 hektarová vodní plocha. Nádrž slouží rekreantům, plavcům a rybářům. Peníze na sanaci jdou z ekomiliard, o kterých rozhodla před časem česká vláda. ČTĚTE TAKÉ: Dva tisíce Václaváků v ohrožení. Horské smrky ničí kloubnatka

