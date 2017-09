FOTO: Více než tunu ryb mohou rybáři odepsat. Skončí v kafilérii

Modlany - Podle rybářů za úhyn mohou fekálie, které se ve větší množství dostaly do vody. Vodohospodáři se brání, že od nich z kanalizace to nebylo.

Byl to smutný pohled. Hladina vodní nádrže v Modlanech byla po víkendu poseta mrtvými rybami. Rybáři to označují za katastrofu.

TROFEJNÍ KUSY

Vytáhli na břeh už přes tunu vodních tvorů, včetně trofejních sumců, úhořů, amurů a také candátů, což je nejdražší česká ryba. Podle členů Petrova cechu vodu znečistily fekálie, které se sem ve větší míře dostaly při nedávných deštích z kanalizace.

„Jak byly v minulých dnech ty vydatné deště, tak sem do nádrže nateklo tolik fekální vody, že to ten rybník už nestačil vyčistit,“ říká Josef Djakov z teplické rybářské organizace, pod jejíž správu voda v rybníku spadá. Nádrž je mezi obcemi Modlany a Srbice.

Odpadní voda měla do Modlanské nádrže podle Djakova přitéci kanalizační výpustí. Podílet se na tom mají ale také splašky ze zahrádek podél celého rybníka. Což připouští také starosta Srbic Milan Zyka.

"Příčinou úhynu ryb je podle mě kombinace několika nepříznivých vlivů. Nedostatek kyslíku, sinice, pravděpodobný únik nečistot z čističky v Sobědruhách a také odpady ze zahrádkářské kolonie,“ uvádí srbický starosta. Posledně jmenovaný problém by měla vyřešit stavba kanalizace ve Starých Srbicích, jejíž první etapa začne v nejbližších dnech.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace oponuje, že do nádrže přepadem nic nevypustila. “K žádné kolizi u nás nedošlo. Z čerpací stanice v Sobědruhách při deštích přepadem nic nešlo. Vše jsme přečerpali do potrubí na čistírnu odpadních vod do Bystřan,“ konstatovala ve čtvrtek mluvčí společnosti Iveta Kardianová.

Modlanská nádrž je poměrně mělká. Pokud se sem ve větší míře dostanou fekálie, které podporují tvorbu sinic, nestačí to voda pobrat. A ryby pak nemají dostatek kyslíku. Rybáři připouštějí, že sinice jsou v určitém množství v nádrži po celé léto. „Pokud ale pak přijde nápor z kanálů, je to pro ryby likvidační,“ konstatuje předseda teplické rybářské organizace Pavel Rajčan.

Zahrádkáři vinu za znečištění vody odmítají. „Odpad si nechávám vyvážet. Nejsem přeci blázen, abych to vypouštěl do rybníku. A pak si nechal nandat kapra z vody na talíř,“ brání se jeden z chatařů podél břehů. Podle rybářů jsou ale odpadní vývody načerno právě jednou z příčin znečišťování Modlanské nádrže, která je zařazená do revíru pro rybaření.

ZDECHLINY JDOU NA PITVU

Veterináři a pracovníci z inspekce životního prostředí odebrali po úhynu vzorky z vody Zdechliny poputují na kontrolní pitvu. Stovky mrtvých ryb z Modlan skončily v kafilérii. Rybáři teď čekají na výsledky. Policie se zatím úhynem ryb nezabývá.

V Modlanské nádrži to nebyl první takovýto úhyn ryb. Hospodář z teplické rybářské organizace Zdeněk Štuller poukazuje na rok 2010, kdy zde došlo k podobné situaci. Tehdy vyhynula celá generace candátů. Mrtvé ryby rybáři tahali z vody několik dnů. Škoda se vyšplhala na 600 tisíc korun.

Stav vody v Modlanské nádrži dlouhodobě sledují odborníci z katedry ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Emílie Pecharová ze zmíněného institutu zdvihá v případě lokality okolo nádrže výstražný prst.

„Závažným a už delší dobu neřešeným problémem v povodí je kvalita vod potoků a vodotečí přivádějících vodu právě do Modlanské nádrže. A to včetně nedostatečnosti čistíren odpadních vod, černých odběrů a výpustí,“ uvádí odbornice z pražské fakulty životního prostředí.

Poukazuje také na fakt, že právě lokalita Teplicka patří v rámci republiky k nejsušším oblastem republiky. „Kumulují se zde problémy narušení pramenných oblastí s problémy využívání vodních zdrojů. Vysychají koryta přivádějící vodu,“ dodává Emílie Pecharová.

V důsledku slabého letního průtoku vody Modlanskou nádrží vodní plocha v teplých měsících „kvete“. A pokud dojde ke kolapsu vodního květu dalším znečištěním z okolí, je to pro život ve vodě likvidační.