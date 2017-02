FOTO, VIDEO: Proboštovský Masopust pomohl i postiženému Lukáškovi

Proboštov - První ročník Proboštovského Masopustu prostě neměl chybu. Na tom se shodli všichni organizátoři i účastníci sobotní akce.

"Měla jsem slzy v očích, tolik lidí jsem absolutně nečekala," svěřila se starostka obce Jana Čermáková poté, co předala klíč od obce maškarám. V průvodu, který od radnice vyrazil po obci byla zhruba stovka masek a další stovky lidí, kteří se sice nenamaskovali, ale zapojili. O přípravách Masopustu čtěte: Z prostěradla udělaly kostlivce. Děti v Proboštově se těší na Masopust

PŘIJELI I KAMARÁDI Z OKOLÍ

Všichni tak navázali na tradici průvodů, které Proboštovem procházely v šedesátých letech. "Tehdy to nebyl klasický Masopust, šlo vlastně o pozvánku na ples v Sokolovně, ale účast byla přibližně stejná. Jsem moc ráda, že se našli nadšenci, kteří opět rozhýbávají společenský život v obci," libovala si Libuše Salačová. V Proboštově letošní sedmdesátnice prožila celý život a právem se počítá mezi místní patrioty.

Vydařenou sobotu podpořili i kamarádi z nedalekých Roudníků. Ti si svůj Masopust letos naplánovali už na polovinu ledna. "Dělali jsme druhý ročník a moc nás nadchlo, že si místní vyžádali průvod po naší malé vesničce. S Proboštovem se nemůžeme rovnat. My máme dvě stě obyvatel, tady žije přes dva tisíce lidí. Ale klobouk dolů, na to, že je to první ročník, tak účast a hlavně zapojení místních jsou neskutečné," pochválila organizátorka Masopustu v Roudníkách Jaroslava Račáková. Více o Masopustu v Roudníkách: Masopustní veselí v Roudníkách se rozběhlo po celé obci

Podívat se přijela i starostka nedalekých Modlan Stanislava Kondrlová. "Je to krásná tradice, kterou bychom rádi obnovili i u nás. Bohužel Modlansko se skládá z pěti obcí, které jsou celkem daleko od sebe. Zatím jsme nevymysleli způsob, jak Masopusta uspořádat tak, aby nikdo nepřišel zkrátka a přitom se to celé vešlo do jednoho dne," posteskla si Kondrlová.

NESEDÍ JEN U PIVA

Masopust v Proboštově měl kromě zábavy i charitativní podtext. Spoluorganizátoři akce z hospůdky Stará Masna pokračují ve sbírce na postiženého Lukáška Zacha. Symbolickou pokladničkou, zapůjčenou od šermířů ze skupiny Ortel, kteří svým vystoupením obohatili program akce, oslovili i účastníky sobotního průvodu.

Nadšenci ze Staré masny patří k nejaktivnějším partám v obci. Před dvěma týdny například zorganizovali netradiční Ski rallye: Dala chlapům na frak. Královnou první Ski rallye byla Helena Kopačková

"Když jsme jim vysvětlili, že nevybíráme na večerní zábavu, ale na postiženého klučinu, zlaťáky se jen sypaly," usmál se výběrčí Hugo Nosek. V průběhu Masopustu vybrali na dobrý účel v podstatě stejnou částku, jako za celý loňský rok, tedy čtyři tisíce korun. Více o sbírce čtěte zde: Pivaři z Proboštova pomohli jedenáctiletému Lukáškovi na vozíku

"Krásný základ. Výtěžek předáme zase koncem roku, Lukáška zapojujeme i do našich dalších akcí, pojede s námi třeba na výlet do plzeňské zoo," dodal štamgast Staré masny Vítězslav Fíla. Právě v jeho oblíbené hospůdce za doprovodu skvělého místního houslisty Zdeňka Ference První Proboštovský Masopust skončil.

"V průběhu masopustní veselice jsme tradičně pohřbili basu. A to nejen tu pivní, ale také všechny basy, které Proboštov ohrožují," usmál se hlavní organizátor akce Martin Ryba v narážce na snahy ministerstva vnitra. To chce odkoupit průmyslový areál na kraji Proboštova a zřídit v něm věznici. Více čtěte: Nová věznice v Proboštově? Vedení obce ji nechce

