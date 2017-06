FOTO: Zahrádkáři u Tří dubů oslavili Den dětí

Ústecký kraj, Praha - Sněmovna by měla vydat Josefa Novotného a Jaroslava Borku k trestnímu stíhání. Plénu to v úterý doporučil mandátový a imunitní výbor, řekla novinářům jeho předsedkyně Miroslava Němcová. Policie chce oba poslance obvinit v případu machinací s dotacemi z Regionálního operačního programu Severozápad. Dolní komora by mohla o vydání rozhodnout podle informací Němcové ve středu.