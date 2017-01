Helena alespoň na chvíli zapomněla na starosti a svoji proměnu si užila

Severní Čechy – Čtyřicetiletá Helena Petrásková z Děčína je pátou z šestice žen, které se účastní 6. ročníku Proměn s Deníkem.

Helena má dvě krásné dcery, manžela a na první pohled vypadá spokojeně. Její každodenní realita je však více o naději a víře, že se její životní situace přece jen postupně zlepší.

Spolu s rodinou více než deset let prožívá těžké životní období. Na počátku byla velká chuť a odvaha pracovat v zahraničí. S dvouletou dcerou a manželem odjeli do Ameriky a plánovali zůstat tak dlouho, dokud nevydělají dost pro své plány na podnikání v Čechách. Pak ale přišly osudné útoky jedenáctého září, konec pracovního povolení a Helena s rodinou se museli vrátit zpět domů.

PODNIKÁNÍ UKONČILI EXEKUTOŘI

Chuť podnikat je ale neopustila a tak se rozhodli získat potřebný kapitál leasingem. Koupili první velkou dodávku, měli zakázky a sen o práci v autodopravě se začal naplňovat. Štěstí jim ale přestalo přát. Zasáhla je vážná oprava auta a byly třeba i další investice. Neměli finanční rezervy, ale chtěli svůj podnik udržet. Jediným řešením se jevila další půjčka. Splátky leasingu, úroky a životní náklady byly vyšší než příjmy z podnikání. Přišel konec nadějí na vlastní firmu.

Nevlastnili žádný majetek a věřitelé neměli kde brát. Exekutoři jsou však nemilosrdní. Vzali vše, co bylo možné prodat. Včetně věcí dvou malých dcer.

CO DÁL?

Helena i její manžel ukončili podnikání, nastoupili do zaměstnání a snaží se své závazky postupně splácet. Těžké životní zkušenosti Helena, její manžel i dcery překonávají společně a učí se s touto životní situací žít. Co by si Helena přála? „Mít splacen dluh, a abychom zůstali jako rodina takoví, jací jsme teď," má jasno.

SPOJENÍ JEMNOSTI A SÍLY

„Helena je nesmírně silná osobnost, která navenek působí opačně. Tohle spojení jemnosti a síly mám na ženách moc ráda. Poté, co jsem vyslechla, jaké životní zkušenosti ji formují, jsem si přála, aby si čas proměny užila jako malou pauzu od těžkých starostí," říká Jana Burdová.

ZÁKLADEM JE PRECIZNÍ STŘIH VLASŮ

„Navrhla jsem pro Helenu precizní střih vlasů, který si upraví jen rukama, a přesto přirozeně nabude v objemu. Dobře střižený klasický Bob je nejlepší řešení pro jemné vlasy. Rázem to vypadá, že máte dvakrát tolik vlasů. Po umytí se zformuje sám a kadeřníka vyžaduje nejdříve po třech měsících – jemné vlasy rostou pomaleji. Barva byla jasně do blond – Trochu jsme barvili, trochu zesvětlovali – vše ale s podmínkou kvalitě vlasů přidat, ne brát. K tomu mi pomohl Redken zesvětlující systém Blond Glam a nový produkt PH Bonder, který během zesvětlování vlasy posiluje a regeneruje. Tohle byl doposud kadeřnický sen a Helena byla v podstatě náš testér, první klient, kterému jsme Bonder aplikovali. Výsledek nás nadchl všechny a Heleně barva vrátila jiskru do tváře. Monika Kačerovská mi k tomu vykouzlila překrásný jemný make-up a k úžasným večerním černým šatům i svůdně kouřové oči," popisuje průběh proměny její autorka Jana Burdová a dodává: „Líčení předcházela kompletní revitalizace pleti. Kosmetička Marcela zvolila ošetření Exklusive od Orlane Paris. Masáž diamantovou hlavicí pokožku prokrví a viditelně omladí. Pleť jako-by dostala náboj energie. To je to tajemství krásné pleti, kterou Helena září na fotografiích.

Se stylistkou Lindou Radostovou jsme v módním domě Van Graaf vybrali šaty a sukně, které Heleně vyloženě sedly.

Její manžel a dcery se přišli podívat na závěr fotografování a měli slzy v očích. I pro nás to byl skvělý pocit vidět, jak rychle se žena mění, když na chvíli zapomene na starosti a užívá si bezstarostnou chvíli. Moc Heleně přejeme, aby se jí povedlo uzavřít těžkou životní etapu a najít nový začátek. V životě je možné vše, když člověk nepropadne beznaději a věří ve změnu k lepšímu."

Tvůrci proměny:

Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Jan Tůma

Vlasy: Jana Burdová

Kosmetička: Marcela Stehlíková/ Studio Jana Burdová

Make-up: Monika Kačerovská/ Giorgio Armani Beauty

Styling: Linda Radostová / Van Graaf

