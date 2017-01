Holčičku v Teplicích srazilo auto. Policie hledá svědky nehody

Teplicko - Policie žádá občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které došlo v úterý 24. ledna 2017 v 15:10 hodin v Teplicích, na křižovatce ulic Masarykova třída, Školní a Českobratrská na přechodu pro chodce ve směru na Trnovany. Nezletilá chodkyně, která přecházela Masarykovu třídu z pravé strany od ul. Českobratrská, vstoupila na přechod pro chodce a to v době, kdy se přes něj rozjíždělo vozidlo VW Golf černé barvy (pětidveřová verze). Došlo ke střetu, při kterém holčička utrpěla zranění dolní končetiny, řidič osobního vozidla ji naložil do auta a odvezl do nemocnice, odkud nehodu telefonicky oznámil na policii.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Škvára

"Žádáme svědky, kteří se v uvedené době pohybovali v okolí místa, kde k nehodě došlo a mohli by poskytnout jakékoliv informace k jejímu průběhu, aby kontaktovali Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo informace sdělili na bezplatnou linku 158. Zároveň žádáme řidiče, kteří v inkriminované době projížděli křižovatkou a měli v provozu auto kamery, nebo jiná záznamová zařízení, aby poskytli záznam s průběhem nehody policii. Videa a případná svědectví by výrazně napomohla při rozhodování o míře zavinění jednotlivých účastníků nehody, za poskytnuté informace předem děkujeme," řekl teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.

Autor: Redakce