Hon na lékaře: Mohou brát měsíčně plat až 200 tisíc!

Teplice, Ústecký kraj – Až dvě stě tisíc korun si může měsíčně vydělat primář gynekologicko-porodnického oddělení v Lužické nemocnici v Rumburku. Tomuto oddělení totiž hrozí pro nedostatek personálu na konci března zavření, nemocnice se proto snaží přilákat nového primáře vysokou mzdou. Pro srovnání – průměrný plat v Ústeckém kraji je 26 858 korun.

V Teplicích vedení nemocnice spolupracuje s místní radnicí. Pro nové lékaře jsou připraveny byty v okolí nemocnice.

MĚSTO PODPORUJE STUDENTY

„Už to takto využil například mladý pár ze Slovenska a nebo lékař z Ukrajiny," uvádí Hynek Hanza, náměstek teplického primátora. Město zároveň finančně podporuje vysokoškolské studenty, kteří se po ukončení školy chtějí v Teplicích věnovat lékařství.

Krajská zdravotní, a.s. má na svých webových stránkách zveřejněný seznam lékařů, které hledá. Inzeráty se týkají všech jejích nemocnic a jdou napříč různými odděleními. Aby Krajská zdravotní přilákala nové pracovníky, nabízí jim také stabilizační příspěvek ve výši 50 tisíc korun.

Dlouhodobý nedostatek lékařů ale trápí i další menší nemocnice v Ústeckém kraji. A nejen ty – lékaře a sestry v současné době hledá i Krajská zdravotní, pod kterou spadá například teplická či děčínská nemocnice.

PRIMÁŘ JAKO PŘEDSEDA VLÁDY

Některé nemocnice musí proto lékaře tvrdě přeplácet. Jak ukazuje rumburský příklad, někteří se mohou dostat s platem na úroveň předsedy vlády České republiky. Lužická nemocnice na svém webu zveřejnila inzerát na místo primáře gynekologicko-porodnického oddělení, jemuž nabízí nástupní plat 140 tisíc korun.

„Jsme v zoufalé situaci a dáváme podmínky s nadstandardním platem, abychom mohli udržet provoz porodnice,“ říká ředitel Lužické nemocnice Petr Dubravec.



Další peníze si pak primář může vydělat při službách o víkendech, svátcích nebo v noci. Za každou takovou hodinu dostane navíc pětistovku. Dohromady si tak může vydělat i 200 tisíc korun hrubého. V některých případech může plat takového lékaře atakovat i plat prezidenta republiky.



„Z toho je vidět, že to není otázka peněz, ale kapacity. Ti lidé prostě v republice nejsou, dohromady chybí tisíc lékařů a v některých odbornostech je to procento výrazně vyšší,“ vysvětluje Dubravec s tím, že ve velkých nemocnicích jeden nebo dva chybějící lékaři jsou sice problém, ale řešitelný. Pro menší nemocnice to znamená uzavření oddělení. Dohromady by potřebovala jediná plnohodnotná nemocnice ve Šluknovském výběžku pět lékařů. Kromě gynekologie musí posílit také na chirurgii a interně.

Litoměřice se do přeplácení nepouštějí

Ne všude je ale situace tak vyhrocená. Do závodů v přeplácení lékařů se nepouštějí v litoměřické nemocnici, kterou také vlastní město. Také tady by bylo potřeba na gynekologicko- porodnickém oddělení více lékařů.

„Průměrné platy lékařů na gynekologickém oddělení v nemocnici v Litoměřicích jsou v pásmu srovnatelném s obdobnými typy zdravotnických zařízení. Jako příspěvková organizace má Městská nemocnice v Litoměřicích danou pevnou strukturu platu, a to dle nařízení vlády a zákoníku práce," říká předseda správní rady nemocnice Radek Lončák.

Litoměřice ale mohou těžit z toho, že jsou výrazně blíže Praze. Zatímco Rumburk je na samém okraji republiky i zájmu lékařů.

„Umístěnky neexistují. Dotace jsou jen na lékaře, kteří jsou v nějakém studijním procesu. My ale potřebujeme dvouatestovaného lékaře, který bude umět a moci samostatně rodit. Takového lékaře nemáme šanci získat jinak než na peníze. Když ani ty nepomohou, tak jej sem nedostaneme," dodává Dubravec.