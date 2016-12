Horníci vytěžili poslední kubík skrývky na lomu ČSA

Most - Horníci vytěžili poslední metr krychlový skrývky v lomu ČSA na Mostecku. Dál pokračovat kvůli limitům těžby uhlí nemohou. Končí tak odkrývání uhelné sloje i práce ojedinělého obřího rypadla. ČTK to řekla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí společnosti Czech Coal, která důl provozuje.

Rypadlo v akci.Foto: DENÍK/Karel Pech



"Ukončení těžby skrývky na hlavní porubní frontě lomu ČSA je závažným mezníkem. Rypadlo RK 5000 bude přesunuto na odstavné místo a zakonzervováno," uvedla. Ukončení těžby uhlí je na lomu ČSA plánováno na rok 2024.

Kvůli konci těžby skrývky firma propustí nebo přesune na jiná místa desítky lidí. Kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD) před rokem prolomil limity pouze na dole Bílina. Vláda rozhodnutí zdůvodnila tím, že uhlí z Bíliny bude sloužit pro potřeby tepláren, domácností a průmyslu a prolomení neznamená zásah do lidských sídel. Pokud by se posunula těžba na dole ČSA, znamenalo by to bourání v obcích Horní Jiřetín a Černice. Těžaři kvůli neprolomení limitů na dole ČSA postupně propouští.

K dosavadní metodě těžby chodbicování nyní přibylo stěnování. "Aktuálně zde našlo uplatnění na dvě stovky hlubinářů. Zaměstnat více havířů umožnil i souhlas OBÚ (Obvodního báňského úřadu) se změnou metody těžby. Při tzv. stěnování je totiž zapotřebí více zaměstnanců než při dosavadním chodbicování," popsala Sáričková Benešová. Při stěnování se výtěžnost pohybuje kolem 80 procent dostupných uhelných zásob. U chodbicování je to kolem 20 procent.

Korečkové rypadlo se do konce března 2017 přesune na odstavné montážní místo. Unikátní stroj byl vyroben v roce 1983, o rok později už těžil v lomu ČSA. Váha rypadla je 5500 tun, délka 160 metrů a výška 40 metrů.