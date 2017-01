Hory byly plné lyžařů. Bouřňák praskal ve švech

Ústecký kraj - Skiareály v Ústeckém kraji mají za sebou nejlepší víkend zimy, byly zcela zaplněné. Podmínky byly podle provozovatelů nejlepší za několik posledních let.

SC Bouřňák, 6.ledna 2017Foto: Deník/ Z. Traxler



"Lidí bylo hodně, někteří měli problém zaparkovat auto. Parkoviště pro 600 míst byla plná, na prašanu lyžovalo 1200 až 1500 lidí," řekl dnes ČTK za areál Zadní Telnice na Ústecku Jindřich Holinger. Ve středisku s více než šesti kilometry tratí mají 50 až 70 centimetrů sněhu a mimo provoz je jen slalomový svah. Holinger uvedl, že v nynější zimní sezoně dosu měli jen jeden slušný víkend. "Teď to bylo o 100 procent lepší," dodal.

Po několika letech byl o víkendu v plném provozu areál Bouřňák na Teplicku. "Areál praskal ve švech, měli jsme tady tisíce lidí," uvedl za středisko Petr Benda. Ve středisku s téměř sedmi kilometry sjezdovek je místy až 70 centimetrů prašanu. "Stále dosněžujeme, abychom mohli nabídnout komfortní podmínky až do konce zimy," dodal Benda.

Stovky lidí byly o víkendu v areálu Klíny na Mostecku. "Po několika letech vypadá zima hezky, je to asi nejlepší po třech letech," uvedl za areál Josef Dlouhý. V Klínech s třemi kilometry tratí je zatím v provozu jen vlek s 300metrovou sjezdovkou. Lanovku s hlavní sjezdovkou budou moci lyžaři využít až o dalším víkendu. "Připadlo sice 30 centimetrů prašanu, dojezd sjezdovky je ale prudší. Jsou tam takové dvě zařízlé lesní cesty a kdybychom to utáhli rolbou, tak budou lidé jezdit po kamenech. A to nechceme, proto běží ještě zasněžování," dodal.

Výborné podmínky měly i menší areály. "Jsou asi nejlepší za poslední čtyři roky," uvedl za areál Jedlová v Lužických horách Simona Šolcová. Na 1,2 kilometru dlouhé sjezdovce o víkendu denně lyžovalo asi 500 lidí.