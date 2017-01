Hory lákají k návštěvě. Sníh je pro sjezdaře i běžkaře

Teplicko – V posledních dnech opět připadl nový sníh. Na horách je ho místy až 80 centimetrů. Velmi dobré podmínky pro sjezdové lyžování hlásí z lyžařského areálu SC Bouřňák. „V provozu máme všechny sjezdovky. Udělali jsme některé změny, co do provozní doby. Kompletní přehled najdou lidé na našich webových stránkách," řekl vedoucí SC Bouřňák Pavel Tetřev. Vedení areálu například zrušilo celodenní jízdné a nahradilo ho jízdným na šest hodin. Nově bude Slalomák otevřen denně již od 8:00 a ve středu, pátek a víkend bude fungovat až do 18:00. Ostatní dny klasicky do 16:00.

SC Bouřňák, 6.ledna 2017Foto: Deník/ Z. Traxler

Do hor se milovníci zimy dostanou kromě auta, i motoráčkem či skibusem. O víkendu se jede tradiční lyžařský závod Krušnohorská třicítka.

„Standardní večerní lyžování zatím nemáme. Pod světly si lyžaři mohou zajezdit na Slalomáku, Hrobské a Údolíčku ve středu, pátek a o víkend a to vždy do 18:00," dodal Tetřev. Parkování v Mikulově je zdarma. O parkoviště se tam stará obec Mikulov. Vlek se o víkendu se rozjede i na Komáří vížce. „Zatím jezdíme pouze o víkendech," řekl vlekař z Komáří vížky Gustav Vlach. Mimo provoz zůstává kvůli chybějícím revizím vlek na kopci v Oseku. Na své si přijdou i běžkaři. Připraveny by měly být všechny hlavní trasy: Dlouhá Louka, Nové Město, Cínovec, Fojtovice ale i Moldava. Horská obec Moldava tam na začátku sezony začala upravovat propojení na Nové Město novou trasou od moldavského nádraží lesem směrem na Studený pramen a nahoru podél silnice č.382. Trasa běžkaře vyvede poblíž Staré myslivny, odkud se volným terénem přesune kolem hotelu Ján na Krušnohorskou magistrálu.

BRUSLENÍ

Rybníky v Zámecké zahradě v Teplicích a ani Barbora v Duchcově ještě nejsou zamrzlé natolik, aby se na nich dalo bezpečně bruslit. I když první nedočkavci to už zkoušejí, ale led nemá tu správnou pevnost a není souvislý. V Teplicích jsou vidět u břehu stopy lidí, kteří to zkoušeli, ale vzdali to. Navíc uprostřed je nezamrzlé „oko", kde se soustředí kachny. Rybník Barbora v Duchcově už také sice pokryl led a sníh. Led ale ještě není zdaleka po celé ploše, místy jsou mokré louže. Vstup na rybník je pouze na vlastní nebezpečí. Bruslit se dá na umělém kluzišti u Olympie a nebo u Rudolfky v Dubí. Nadšenci tam upravili na ledovou plochu asfaltové hřiště vedle sportovní haly Rudolfova huť. Otevřeno denně do 20:00, vstup zdarma. „Chtěli bychom plochu udržet co nejdele. Záležet bude na počasí. Jezdí k nám i mimodubští," řekl Jaroslav Šťástek, který je jedním z nadšenců starajícím se o led. V pátek večer od 19:00 do 22:00 by se tam mělo konat i Dubské ledové rejdění, což je večer plný her, muziky a bruslení.