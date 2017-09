Houbaři nabízejí nelegálně své úlovky na internetu. Hrozí jim pokuty

Severní Čechy - /ANKETA/ Houbaři letos hlásí rekordní „úlovky“. Kdo vyrazí do lesů, rozhodně se nevrátí s prázdným košíkem. Kolem lesních cest stojí desítky automobilů a o víkendu do lesů vyrazily doslova tisíce lidí.

Ne všichni však sbírají jen pro radost, mnozí začali houby prodávat na internetu. Jenže ne každý může houby prodávat, právě naopak.

TISÍCOVKA ZA PŮLKU PŘEPRAVKY

Přesto se na facebookových skupinách, objevilo hned několik „houbových nabídek“. Například za přepravku zhruba do poloviny naplněnou suchohřiby chce jejich nálezce tisíc korun, další si říká o tři stovky za kilo hub.

Čechy tolik oblíbené plody lesa však může prodávat jen člověk, který bezpečně pozná jedlé, nejedlé i jedovaté druhy a složil houbařské zkoušky, které jsou v Česku povinné od roku 2002, samozřejmě musí mít i oprávnění k podnikání.

Pokud tato pravidla lidé nedodrží, hrozí jim pokuty až do výše desetitisíců korun. Prodávat se navíc mohou jen určité druhy hub.

Nelegální prodejci hub si zadělávají na problém – nejenže nemají potřebný „papír“, ale navíc z utržených peněz neodvádí žádnou daň.

Prodej hub kontrolují inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kteří radí nekupovat houby jen tak od někoho. Kupující by se také měl zaměřit na to, jak jsou houby skladované. Podle odborníků jde totiž o velmi náchylné potraviny, které by neměly být vystaveny slunci ani teplu a prodat by se měly do tří dnů od jejich sběru.

RADOST MAJÍ I KUCHAŘI

Radost z houbových žní mají i kuchaři a restaurace. I stravovací zařízení samozřejmě musí nakupovat jen od schválených prodejců. Zda tak činí, kontroluje krajská hygiena.

„Zachytíme-li používání hub v provozovně stravovacích služeb, stejně jako u jiných surovin kontrolujeme doklady o jejich nabytí. Jestliže houby pochází ze samosběru, pak kontrolujeme, zda má daná osoba osvědčení prokazující jejich znalost, případně má ustanoveného nějakého odpovědného zástupce, který má toto osvědčení. Není tedy možné kupovat houby od někoho, kdo toto osvědčení nemá, a uvádět je dále na trh, i když kupující sám toto osvědčení má,“ uvedla tisková mluvčí krajské hygieny Veronika Krejčí.

Prodej hub

Houby je možné prodávat pouze za určitých podmínek - nesmějí být nakrájené, přípustný je pouze jediný řez, a to tak, aby nebyl oddělen klobouk houby od jejího třeně, houby nesmějí být přestárlé, zapařené, příliš vlhké a už vůbec ne plesnivé nebo nahnilé. Měly by být také do sucha očištěné a řádně označené druhem houby, datem sběru a dobou použitelnosti, která nesmí být delší než tři dny ode dne, kdy byly nasbírány. V Česku je povoleno prodávat asi 50 druhů volně rostoucích hub, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce.