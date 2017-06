Hrob otevře dva kostely. 400 svíček nasvítí zbořeniště

Hrob - Noc kostelů proběhne v pátek i ve městě Hrob.

Věž evangelického kostela Vzkříšení v Hrobu.Foto: M. Holý

Prohlédnout si mohou lidé evangelický kostel Vzkříšení, kde od 19 do 20 hodin proběhne úvodní slavnostní slovo starosty či požehnání duchovního Církve československé husitské. Hlavní program se uskuteční v kostele sv. Barbory.

Od 20:15 tam proběhne koncert na barokní loutnu. Hrát na barokní nástroj obnovené premiéry barokních hudebních kusů bude Milan Černý. Slavnostní slovo bude mít farář Štefan Pilarčík. Lidé se mohou podívat do kostelní věže k hodinovému stroji.

„Po 22.00 hodině doporučujeme procházku se zastavením se u osvětleného zbořeniště kostela, které nasvítíme čtyřmi sty svíček. Letos a to přesně 11. 12. je to právě 400 let od jeho zboření!," řekla Kamila Hanzlíková z Hrobu. Kostely je možnost si prohlédnout do 24.00 hodin.