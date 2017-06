Hrobčická konzervárna Shanghai Maling jde do dražby. K mání je za 69 milionů

Hrobčice - Krachující Hrobčická konzervárna Shanghai Maling bud mít zřejmě nového majitele. Ten za ni ale bude muset zaplatit minimálně 69 milionů korun.

Slavnostní zahájení výroby v hrobčické konzervárně Shanghai Maling.Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Dražbu zajišťuje brněnská firma Prokunzulta. „Předmětem dražby je i rozsáhlý výrobní areál v obci Hrobčice. Movité věci a další majetek dlužníka jsou pak soustředěny zejména v tomto areálu," píše se na webu dražebníka.

Vyvolávací cena konzervárny a areálu je zhruba 69 milionů korun, odhadní pak cca 81 milionů. Dražba se uskuteční v Praze na konci tohoto měsíce.

V konzervárně momentálně pracuje už jen hrstka zaměstnanců. Dříve jich tam bylo asi padesát. Byli mezi nimi i lidé z Hrobčicka.

Co bude s areálem dál, není v tuto chvíli jasné. „Nejlepší by bylo, kdyby se tam opět rozjel nějaký podnik, kde by lidé našli práci," řekla starostka obce Hrobčice Jana Syslová.

Čínská společnost Shanghai Maling je totiž v úpadku. V Hrobčicích vyráběla masové konzervy. Výrobu na Teplicku zahájila Shanghai Maling na jaře 2008. Do závodu investovala více než 430 milionů korun, v té době šlo o největší čínskou investici v České republice.

Podle dříve uveřejněných informací konzervárna dluží více než 413 milionů korun a za krachem stojí spory o ochrannou známku.