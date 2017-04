Hrozilo, že do obří díry někdo spadne. Na místě vyrostl plot

Teplice - Je 45 metrů hluboká a asi 2 x 2 metry široká. Kdyby do ní někdo spadl, tak by to skončilo tragicky. Řeč je o obří „díře" na louce v Potoční ulici v Teplicích. Kráter vznikl před několika dny propadem větrací šachty.

Kráter vznikl před několika dny propadem větrací šachty.Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Nijak mě to nepřekvapuje. Byla to jen otázka času, kdy se tu něco propadne," řekl Deníku Jiří Lorenc, který na louku, kde se propadla zem, kouká z okna svého domu. Do hluboké díry naštěstí nikdo nespadl. Inkriminované místo je už ohraničeno a zabezpečeno plotem. Na místě zasahovali i báňští záchranáři. ČTĚTE TAKÉ: Část stromů v Dubí půjde k zemi. Ohrožují chodce i auta „Vyrozuměli jsme příslušné úřady i majitele pozemku. Příčiny propadu větrací šachty zatím nejsou známy. Sanace proběhne v rámci škod vzniklých důlní činností. Těžit se zde přestalo v roce 1945," sdělil mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek. VELKÝ POČET ŠACHET Oblast na hranici mezi teplickými Srbicemi a obcí Modlany je známá velkým počtem šachet. Těžba uhlí v Modlanech byla podle historických pramenů zahájena v roce 1780. Problém s propadem starého důlního díla mají čas od času i jinde v okrese. Vyprávět by mohli majitelé zahrady v Krupce. Zhruba před třemi lety jim do vzniklé díry na zahradě u domu spadl pes. Vyprošťovat ho tehdy přijeli místní hasiči, kteří si na pomoc zavolali profesionály z lezecké skupiny z hasičské stanice v Teplicích. Ti zvíře dostali zpět na světlo. „Za pomoci slaňovacího zařízení byl lezec spuštěn dolů, kde vyprostil psa. Po vytažení byl pes předán majitelce," dodali hasiči. ČTĚTE TAKÉ: Tepličtí řidiči dostanou přidáno. Stávkovat ve čtvrtek nebudou

