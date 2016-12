Hudebníci z teplické konzervatoře půjdou opět do ulic města

Teplicko - Vidět a slyšet mladé nadané hudebníky a jejich pedagogy v ulicích Teplic bychom měli i v příštím roce. Podle vedení teplické konzervatoře se akce s názvem Hudba do ulic osvědčila.

ŘEDITELKA Konzervatoře Teplice Kateřina Boudníková.Foto: Deník/ Z. Traxler

„Uděláme z této akce tradici. Inspirují nás k tomu kladné reakce jak ze strany studentů a pedagogů, tak i veřejnosti. Termínově by se akce Hudba do ulic měla konat v posledním květnovém či prvním červnovém týdnu," řekla ředitelka Konzervatoře Teplice Kateřina Boudníková.

Nyní má konzervatoř za sebou dva tradiční vánoční koncerty pořádané ve spolupráci s Domem kultury Teplice. Oba se bez problémů vyprodaly. Hned na polovinu ledna pak škola v estrádním sále DK Teplice připravuje večer jazzových, swingových a latinsko-amerických rytmů.

„Vycházející hvězdy hry na bicí nástroje ve spolupráci s Big Bandem teplické konzervatoře zahrají skladby G. Gershwina, D. Ellingtona, Ch. Corey, G. Goodwina a dalších autorů," doplnila ředitelka.

I v příštím roce čeká školu několik soutěží: mezinárodní Czech Clarinet Art, Teplické flautohry a klavírní Beethovenovy Teplice.

„Organizačně nás pořádání těchto soutěží stojí spoustu úsilí a energie, ale úspěšný výsledek nás vždy přesvědčí, že to stojí za to. Konfrontace s ostatními interprety je pro umělce obohacující a potřebná. Samozřejmě chod školy nejsou jenom soutěže a umělecká vystoupení, ale především normální výuka, kterou se snažíme neustále zkvalitňovat. Chceme naše studenty, co nejlépe připravit do života," vysvětlila ředitelka.

Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Ředitelka si chválí spolupráci také s městem Teplice a Kulturním domem Teplice.

„Zázemí a podporu od zřizovatele máme výborné a to má i vliv na výsledky. Snažíme se, abychom svou činností a aktivitami patřili mezi ty nejlepší z regionálních konzervatoří. Počet zájemců o studium u nás stoupá a v současné době poptávka výrazně převyšuje nabídku."

Není to tak dlouho, co konzervatoř dostala nové křídlo hlavní budovy postavené podle nejmodernějších technických standardů. Výrazně se tím zvýšil komfort výuky. V budoucnu by mělo dojít k rekonstrukci budovy Diplomatu v ulici Chelčického. Kdysi v ní byla luxusní restaurace. Konzervatoř má budovu ve svěřeném majetku.

„Příští rok by se měla udělat studie a oprava by mohla začít v roce 2018," informovala Kateřina Boudníková. (kos)