Hvězdárna v Teplicích se změní. Její rekonstrukce omezí provoz

Teplice – Více než půl století stará hvězdárna v Teplicích dostane novou fasádu a střechu, včetně zateplení. Na zrekonstruované střeše bude vybudována terasa s novým pozorovacím místem přímo pod širým nebem. Zvětší se také přednáškový sál v interiéru.

Náklady na opravy se odhadují na 23,5 milionu korun. Hotovo by mělo být příští rok na podzim. „Bylo už na čase. Za celou dobu, co tu pracuji, se dělaly pouze kosmetické úpravy. Tohle bude pořádná změna," říká Radim Neuvirt, který pracuje na hvězdárně už přes dvacet let. Historii teplické hvězdárny naleznete zde: Hvězdárna v Teplicích láká a vzdělává už od roku 1963



VĚDA SI ZASLOUŽÍ DŮSTOJNÉ MÍSTO

Rekonstrukci zaplatí kraj, pod jehož správu hvězdárna na Písečném vrchu v Teplicích patří. „Je to ojedinělý objekt, kde pracuje mnoho odborníků. Zprostředkovávají vědu laikům, proto si zaslouží mít odpovídající prostory," komentuje hejtman Oldřich Bubeníček.

Do částečné modernizace hvězdárny se investovalo už v roce 2015. Pořízen byl nový dalekohled a také vyměněna jedna ze dvou kopulí, která byla ve špatném technickém stavu. Čtěte více: Na teplické hvězdárně vyměnili jednu z kopulí

PRÁCE ZAČNOU V LÉTĚ,OMEZÍ PROVOZ

Nyní přichází na řadu další fáze rekonstrukce. Opláštění se zateplením. Úpravy interiéru, včetně sociálního zázemí. Ústecký kraj teď bude hledat firmu, která rekonstrukci udělá. Práce by mohly začít v polovině letošního roku. Na nějaký čas omezí provoz celého zařízení na Písečném vrchu. Přesnější termín uzavření dohodne kraj až s firmou.

Hvězdárna v Teplicích bude také nově oplocena a zabezpečena. Obnovení plného provozu bude před koncem příštího roku. Více o potřebě inestic do teplické hvězdárny: Je nový dalekohled, nová kopule, potřeba jsou ale ještě další finance do budovy