Imperátor, Mlýnská a další barabizny. Nebezpečné ruiny ohrožují životy lidí

Ústecký kraj – V ruinách domů či jiných staveb zemřelo v posledních letech na severu Čech několik lidí. Staré domy hyzdí téměř všechna města.

Radnice přitom mají velmi omezené možnosti, jak jejich majitele donutit k opravám. Mnohdy to pak skončí zřícením domu, jako se to stalo o minulém víkendu v ústeckých Předlicích. K neštěstí tu sice nedošlo, pád domu ale vyděsil místní obyvatele a hlavně nedalekou mateřskou školku.

NA STAV DOMŮ DOHLÍŽÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

„Je-li zjištěna závada na stavbě, musí úřad kontaktovat a následně jednat pouze s vlastníkem stavby. Jen toho může vyzvat ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě. Pokud vlastník ve lhůtě práce neprovede, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým provedení prací nařídí," popisuje mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá s tím, že pokud ani tehdy majitel povinnost nesplní, stavební úřad postupuje formou exekuce. Za neplnění povinností podle stavebního zákona lze vlastníku stavby uložit pokutu.



Podle Lakomé nejsou v současné době v Děčíně stavby, které by hrozily zřícením.

Čtěte také zde: Areál po uprchlících: Obce v okolí uvítají demolici



RÁJ PRO BEZDOMOVCE A NARKOMANY

Naopak v Teplicích taková stavba je: Ruiny bývalého Imperátoru. Scházejí se v něm bezdomovci a narkomani. Chátrající stavba v teplické části Trnovany stojí v okolí panelových domů. Její stav podle statika ohrožuje kolemjdoucí na životech. Majitelka je papírově Rumunka. Stavební úřad se ji snažil opakovaně vyzvat, aby budovu zajistila. Komunikace je ale složitá a majitelka prý nemá na zajištění prostředky. Stavební úřad dokonce vydal demoliční výměr.



Pokud nebude spolupracovat vlastník, úřad nařídí přímo stavebnímu podnikateli, aby stavbu odstranil. Náklady bude poté vymáhat obec od vlastníka. Stavební úřady sice mohou majitelům nařizovat opravy, případně je pokutovat, vymahatelnost ale není velká.

„Pokud má město dům v havarijním stavu, nějakým způsobem si s ním poradí. Mnohem horší je to u soukromníků. A většina ruin jim patří, navíc jsou často zatížené exekucemi," řekl starosta Jiříkova na Šluknovsku Michal Maják.

Nepřehlédněte: Bílina bude prodávat prostor po armádě

Záchranáři už několikrát museli zasahovat v opuštěné a nikdy nedostavěné lázeňské ubytovně v Mlýnské ulici v Teplicích. V současné době jde o ruinu a její zřícení je otázkou času. Přesto se do jejích útrob lidé bez střechy nad hlavou nebojí zacházet. V minulosti zde spadla žena do výtahové šachty a poranila si páteř.



Hůře na tom byl bezdomovec, na kterého zde spadlo kamení. Těžkým zraněním podlehl při převozu do nemocnice.



„V případě tohoto soukromého objektu je problém někoho pokutovat a dohánět. Soud už několik let řeší vlastnictví, o které se pře více osob," říká Hynek Hanza, náměstek teplického primátora.

Psali jsme také zde: Staré nádraží v Duchcově půjde k zemi



K tragédii mohlo dojít před pěti lety v červenci v ulici Horní Dubina v Litoměřicích. Zřítila se tam část domu, kde bydlel starý pán se svým psem.

„Stál jsem před domem a pozoroval, jak se hroutí, jak padá dolů. Zničenou mám celou kuchyň a jeden pokoj. Ten jsem naštěstí stihl vystěhovat," popisoval tehdy duchem nepřítomný Miloslav Srba, který unikl jen o vlásek tomu, že ho sutiny jeho domova zasypaly zaživa.



Pohotoví sousedé jej včas upozornili, aby dům opustil. Zřícení domu tehdy měl zavinit majitel sousedního pozemku, který zboural sousední stavbu a odhalil tak štítovou stěnu. Ta se podmáčela a zřítila.



Kromě domů se občas zřítí i staré továrny, které bezdomovci či sběrači kovů postupně rozebírají tak dlouho, až ohrozí jejich konstrukci a také svoje životy.

Mohlo by vás zajímat: Majitelé domů v historické části Krupky dostanou peníze na renovace fasád a oken





PŘÍPADY ZHROUCENÍ DOMŮ:VARNSDORF: Před lety zasahovalo u polorozbořeného domu až osm desítek záchranářů. Obavy, že pod sutinami někdo zůstal, se nakonec ukázaly jako liché.



LITOMĚŘICE: Ke smrtelnému zranění mohlo dojít před pěti lety v ulici Horní Dubina v Litoměřicích. Zřítila se tam část domu, kde bydlel starý pán se svým psem. Jen o vlásek unikl tomu, že ho sutiny zasypaly zaživa. Přežil díky sousedům, kteří ho včas upozornili, aby dům opustil.



TEPLICE: Tragicky skončila před deseti lety zlodějina dvou mužů v polorozpadlém drážním domku v Nákladní ulici v Teplicích. Část objektu v demolici se zřítila. Jednoho muže trosky pohřbily, druhého z ruiny vytáhli hasiči a záchranka ho převezla do nemocnice.