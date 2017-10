Invalidní žena uvízla s vozíkem na silnici. Strážníci ji odtlačili domů

Teplice - Ženě na porouchaném vozíku pomohl mladík z Bíliny. „Udělal by to každý,“ říká.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Velmi nepříjemné chvíle zažila nedávno invalidní žena z Teplic. Při vyjížďce se jí poblíž teplického hřbitova porouchal elektrický vozík. 84leté důchodkyni zavolal pomoc mladík z Bíliny, který jel náhodou okolo autem.

„Paní se s vozíkem nemohla dostat na chodník. Stála v silnici,“ popsal situaci Vojtěch Vosáhlo. Neváhal ani vteřinu. Zastavil svůj vůz a šel se ženy zeptat, co se děje.

„Říkala, že vozík je nějaký rozbitý, tak jsem jí pomohl na chodník a zavolal pomoc. Nejprve jsem zkoušel volat na záchranku, tam mě ale odkázali na městskou policii,“ vylíčil Vojtěch Vosáhlo.

ZÁVADA NA ŘÍZENÍ

Strážníci na místo přijeli rychle. „Hlídka se snažila společně s paní vozík opravit. Závada na ovládání řízení byla ale složitější, než se původně zdálo,“ řekl velitel Městské policie Teplice Michal Chrdle.

„Jelikož byl invalidní vozík objemný a do služebního auta by se nevešel, požádala hlídka přes stálou službu o spolupráci dispečink teplické nemocnice o vyslání takzvaného bílého sanitního vozidla. Žádost byla zamítnuta s tím, že se vozík nevejde ani do sanity,“ vysvětlil Chrdle.

Městským policistům tak zbývala jediná možnost odtlačit ženu domů. „Vozík šel nastavit do manuálního ovládání. Ženu hlídka odtlačila až do bytu, kde si paní sama zavolala pečovatelku,“ doplnil Chrdle.

DOBRÉ SRDCE

Události na silnici si všimla Milena Hoffmannová, která žije střídavě v Teplicích a v Rakousku. „Byla jsem toho jenom svědkem. Mladík zachoval chladnou hlavu a ukázal, že má dobré srdce. To mě velice potěšilo,“ sdělila Milena Hoffmannová, která se o svůj zážitek přišla podělit do redakce Teplického deníku.

Mladík z Bíliny nepovažuje svůj čin za nikterak hrdinský. „To by snad udělal každý. Pomáhat lidem je normální,“ poznamenal skromně Vojtěch Vosáhlo.

Podobný zákrok si letos připsali také strážníci v Ústí. V dubnu se na ně obrátili zdravotníci s tím, že muž na invalidním vozíku potřebuje okamžitý převoz do nemocnice a je třeba se postarat o jeho elektrický vozík.

„Strážníci vozík zajistili. Podařilo se jim kontaktovat manželku dotyčného, se kterou se dohodli, že vozík dopraví do místa jeho bydliště,“ uvedl Jan Novotný z ústecké městské policie.