Jana Burdová: Rovnováhu mezi dáváním a příjímáním má smysl hledat v každém věku

Teplice, Severní Čechy - 6. ročník Proměn s Deníkem pomohl šesti dámám, aby vypadaly a hlavně se cítily lépe a sebevědoměji. Vítězkou se stala Helena Petrásková.

Slavnostním a velmi příjemným večerem skončil 6. ročník Proměn s Deníkem ve Studiu Jana Burdová v Teplicích. Sešli se tu lidé, kteří společně pracovali na proměnách vzhledu šesti žen, které jsme vám představili v průběhu tří měsíců na stránkách našich Deníků. Proměny pro vás připravují již šest let a je stále na co se těšit.

Vítězka čtenářského hlasování je Šárka Suchánková z Litvínova. Blahopřejeme, vítězka se může těšit na poukaz na Proměnu ve Studiu Jana Burdová a také na luxusní Styler od Bionic, kosmetiku Redken a líčení Armani.

I letos jste to prožívali společně s námi – fandili jste, posílali své hlasy a krásné komentáře. Přišel čas sečíst hlasy a pogratulovat té, která se vám líbila nejvíce.

Letos vás oslovily nejvíce dvě proměny – Helena Petrásková a Veronika Černá. Jejich nelehké životní příběhy a fotografie jsme zveřejnili v minulých měsících. Na finálovém večeru to moc slušelo všem proměněným dámám, bylo vidět, že si svůj nový vzhled udržují. Proměna vítězné Heleny Petráskové: Helena alespoň na chvíli zapomněla na starosti a svoji proměnu si užila

ZVÍTĚZILA HELENA, ALE VYHRÁLY VŠECHNY

Šestý ročník Proměn s Deníkem skončil slzami radosti. Proměna, která dostala od vás, čtenářů, nejvíce hlasů si prožila chvíli dojetí. Za ruku ji držel její manžel, a když viděl video o průběhu proměny své ženy Heleny, byl dojatý i on. Držel jí palce spolu se dvěma dcerami. Na finálovém večeru bylo vidět, že oba na chvíli zapomněli na své starosti. Jejich příběh na svůj dobrý konec teprve čeká, ale Helena se svěřila, že proměna pro ni byla velmi silný impulz.

„Užívám si ten pocit stále. Nejde o to, že vypadám jinak, já se jinak i cítím. Dny prožité tak nějak pro sebe, lidi, kteří se o mne zajímali a nakonec tolik krásných vzkazů od fanoušků proměn – to je zážitek, na který se nezapomíná. Nějak to přesměrovalo mou pozornost k radosti ze života a ráda se teď hezky upravím. Rodina mi fandí a to mi dává sílu na řešení našich společných starostí."

Jana Burdová, autorka projektu Proměn, při hodnocení letošního ročníku uvedla:

„Pro mne je tento ročník pokračováním vývoje tohoto projektu. Spolupráce se ženami a hledání stylu, ve kterém se najdou, pro mne dostává stále větší smysl. Tady nejde o šminky, barvičky a hadříky. Ty jsou jen jakýmsi mostem k sobě samé. Hovořím s lidmi, kteří na sebe vlivem svého životního stylu zapomněli, a cítí, že by rádi našli cestu k sobě. My jim jen pomůžeme získat pro tu cestu sílu a naději, že rovnováhu mezi dáváním a příjímáním má smysl hledat v každém věku a v jakkoliv těžké životní situaci. A mám radost, když se žena po naší péči cítí lépe, uvolní se a třeba se více usmívá. To je ta pravá proměna, odehraje se uvnitř a září pak dlouho všude kolem. V letošním roce jsme s Deníkem vybírali dámy ne podle fotografií, ale podle příběhů, které jste nám s přihláškou poslali. Moc děkuji všem ženám za důvěru, kterou nám tím dávají. Příběhy jsou někdy veselé, jindy smutné. Často píšete, že i když nebudete vybrány, už jen to, že jste své starosti napsali, vám ulevilo a přejete štěstí šestici vybraných. Moc děkuji svému týmu, kadeřníci se vždy napřed trochu obávají, jak to zvládnou a jestli se žena bude cítit po jejich práci hezky. Ale odvedli skvělou práci a spolu s Kosmetičkou Marcelou a týmem Giorgio Armani byly všechny proměny úžasné."

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Zároveň poděkovala i všem partnerům akce. "Žádný podobně náročný projekt by se neobešel bez spolupráce partnerů a já jim velice děkuji za ceny, které věnovali dámám, které prošli proměnou. Hlavním partnerem je Redken, a já jsem se letos rozhodla, věnovat jejich balíček vlasové kosmetiky všem ženám ihned po proměně – tedy mnohem dříve, než přijely na finálový večer. Když jsme jim pak v den slavnostního vyhlášení upravovali účes, jejich vlasy byly mnohem zdravější, než při proměně. Náš druhý partner jim k tomu přidal BioIonic fén, s technologií ionizačního sušení vlasů a to v české premiéře – v kadeřnických salonech se totiž začne prodávat až letos na jaře."

Na finálovém večeru jsme si užili ochutnávku originálních piv z teplického pivovaru Monopol. Je též partnerem projektu a vítězné proměně věnuje hlavní cenu. Víkend pro Helenu a jejího manžela v hotelu Monopol, s prohlídkou pivovaru a ochutnávkou piv – už se prý moc těší, jak si odpočinou.

