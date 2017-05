Jarní moldavský půlmaraton je opět na scéně neoficiálních extrémních běhů

Moldava v Krušných horách - Jarní horský kros přes Pramenáč – nejvyšší horu teplického okresu (909 m) se uskuteční už v pondělí 8. května 2017. Tentokrát nabídne tratě s větším převýšením! Již třetí jaro je ve znamení horského běhu okolím Moldavy, Nového Města a Vitišky. Start bude opět na Nádraží Moldava.

Jarní moldavský půlmaraton. Foto: archiv pořadatelů

RaidLight Moldavský půlmaraton - jarní horský kros přes Pramenáč na trasách 24 km / 14 km / 7 km proběhne na státní svátek v pondělí 8. května 2017. Start a cíl je ve 12:00 hodin na Nádraží Moldava.

„Spolupráce na pořádání běhů tohoto typu vznikla v létě roku 2014, kdy celkem neznámý chlapík z Teplic požádal o vyjádření obce Moldavy k organizaci podzimního běhu na Novém Městě. Vyhlédl si tehdy lokalitu uprostřed chatové osady, která nabízela jen zajímavý start na trasu, ale jinak nic. Naopak jsme se obávali negativních reakcí místních chatařů, kteří na akce tohoto typu, jinde běžné, tady nebyli zvyklí," říká místostarostka Moldavy Eva Kardová.

„S akcí jsme samozřejmě souhlasili, ale měli jsme také řadu organizačních upozornění. Nabídli jsme technickou pomoc a pak už jen čekali, jak se běh vydaří."

EXTRÉM I V POČASÍ

Pořadatel Daniel Bláha měl z předchozích let dobrou zkušenost i s pěkným počasím v tomto období, kdy Moldava nabízí slunce a teplo při inverzních mlhách v údolí. „Tehdy ale došlo ve vývoji počasí k pravému opaku", vzpomíná Daniel Bláha. „Padla naprostá mlha, na startu jsme na sebe neviděli, po trase se situace o něco zlepšila, ale doběh tonul opět v bílé tmě, pofukoval i nepříjemný vítr a zima lezla až do morku kostí. Prostě extrém i v počasí."

K velikému překvapení moldavských pořadatelů měl však tento první ročník obrovský úspěch. Zúčastnilo se ho přes tři sta závodníků, kteří počasí naprosto ignorovali a po doběhu chválili výběr tras.

Zazněla spousta pochvalných slov na profil tratě a na celkovou extrémní náročnost. To moldavské pořadatele motivovalo k uspořádání i jarního krosu s tím, že jejich cílem bude hlavně vylepšení zázemí pro závodníky. V neposlední řadě také snaha ukázat účastníkům akce z různých koutů země, že Moldava má co nabídnou právě ve výběru extrémů, ale i malebných koutů pro tratě různých úrovní.

„Musím říci, že při přípravě druhého ročníku jsem měla velký zájem na spolupráci na výběru tras", říká Kardová a dodává: "Osobně jsem navrhovala většinu tratí tak, aby byly náročné a přitom zajímavé a aby ukázaly co nejvíc z naší pěkné krajiny. Většina návštěvníků má totiž stále Krušné hory spojené s devastovanou krajinou a já jsem naopak chtěla akce využít i k propagaci lokality, napomoci ke zvýšení návštěvnosti a tím pomoci rozšířit klientelu místním podnikatelům. O co jiného by také mělo jít? Moldava nabídne dobré prostředí a lidé se, doufám, budou vracet. Snad se to aspoň trochu povedlo."