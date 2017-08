Jaroslav Kubera by si mohl sestavit hned několik prezidentských volebních štábů

Teplice - Ještě ani nekandiduje, ale zájemců o volební tým má Kubera hodně. Jestli se bude ucházet o funkci prezidenta, se rozhodne Jaroslav Kubera po volbách.

Telefon stále zvoní, dveře se nezastaví! Od doby, kdy před měsícem teplický primátor Jaroslav Kubera oznámil, že získal potřebnou podporu pro případnou kandidaturu na prezidenta, má jeho asistentka plné ruce práce. Sestavit „z fleku“ volební tým by nebyl problém.

„Zájemců je opravdu hodně. To, co se strhlo, nemá obdoby,“ říká primátorova asistentka Radka Senftová. V počítači se jí schází stovky e-mailů denně.

„Všichni by chtěli být ve volebním týmu. A ještě nás přesvědčují, že právě oni jsou ti praví,“ podotýká. O konkrétních jménech mluvit nechce s odkazem na interní záležitost.

MOBIL NEDAL OD UCHA

Zvýšené počty hovorů eviduje i Kubera. „Poté, co jsem oznámil, že mohu jít do boje o Hrad, mi stále někdo volá,“ uvádí. Největší nápor podle něj byl hned poté, co ukázal v závěru července získanou podporu senátorů. „To byla smršť. Mobil jsem nedal od ucha,“ líčí.

Místopředseda Senátu České republiky a primátor Teplic Jaroslav Kubera (ODS) nasbíral mezi kolegy v horní komoře parlamentu více než deset potřebných podpisů. Podle vlastních slov se možná ještě pokusí sesbírat i dvacet podpisů poslanců.

Zda bude opravdu o funkci prvního muže našeho státu usilovat, se chce rozhodnout až po parlamentních volbách. Předpokládá totiž, že se pak objeví ještě další uchazeči o Hrad.

„Když si mezi nimi najdu svého favorita, do souboje nepůjdu,“ prohlásil nedávno. V opačném případě se na rozdíl od ostatních adeptů neopře o podpisy padesáti tisíc občanů, ale právě o získanou podporu senátorů.

TEN SPRÁVNÝ KANDIDÁT SE ZATÍM NEOBJEVIL

„Případnou kandidaturou bych chtěl hlavně vyprovokovat nějaké relevantní kandidáty, u kterých bych si mohl říci, že to jsou ti správní. To se ale zatím nestalo,“ povzdechl si.

Koho by si v boji o přízeň voličů v zemi představoval, Kubera prozradit nechce. „To teď říkat nemohu. Ale věřím, že se objeví. Možná že veřejnost je už nyní s nabídkou spokojená. Jak se ale na to tváří, to nikdo neumí odhadnout, podobně jako výsledek volby do dolní části Sněmovny. Existují nejrůznější výzkumy, ale realita může být pak úplně jiná,“ míní Kubera.

Zda se bude nakonec ucházet o bydlení na Hradě, se chce rozhodnout až po říjnových sněmovních volbách. Pak bude také jasné, zda ho podpoří kolegové z ODS. Strana svého kandidáta zatím oficiálně nezveřejnila.

„Rozhodli jsme se, že nyní budeme věnovat veškerou energii sněmovním volbám a své rozhodnutí o prezidentském kandidátovi oznámíme v pravý čas. Mělo by to být těsně po parlamentním plebiscitu,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 šéf poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura.

Dodal, že stejně jako většina stran čeká ODS na to, kolik hlasů v říjnu získá. „Od výsledku voleb se budou odvozovat šance stranických kandidátů na hlavu státu. Předpokládám, že senátor Kubera by byl naprosto logickým kandidátem ODS. Myslím, že bychom se určitě domluvili,“ dodal.

Češi budou nového prezidenta vybírat 12. a 13. ledna příštího roku. Volební kampaň už začala. Dostatek podpisů občanů potřebných pro kandidaturu vedle současné hlavy státu Miloše Zemana dosud nasbírali bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a textař Michal Horáček.

Spojení Kubery s prezidentskou funkcí však nemusí spadat jen do politické sféry. Teplický primátor totiž bude šéfovat státu na filmovém plátně. Po boku Jiřího Macháčka či Tatiany Vilhelmové bude představovat prezidenta Beneše v Trojanově historickém dramatu o rozporuplné osobě šéfa zahraniční rozvědky Zdeňka Tomana.

„Když mi tu roličku nabídli, neváhal jsem ani vteřinu,“ svěřil se Kubera. Filmová role prezidenta se mu zamlouvala podobně, jako by se nebránil postu současné hlavy státu. Jasněji o této realitě bude na podzim, kdy má svoji kandidaturu Kubera oznámit nebo se jí vzdát.