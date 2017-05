Jaroslav Kubera přestává kouřit!

Teplice - "Pane senátore, a je to opravdu poslední?"

Primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera.Foto: Deník/Kristián Šujan

I teplický primátor a senátor v jedné osobě Jaroslav Kubera s tím musí v restauracích praštit. I na něj se, podobně jako na miliony dalších kuřáků, vztahuje zákaz kouření v restauracích a dalších podnicích.

Jak ale je obecně známo, tento dlouholetý kuřácký rebel si nějakou cestičku určitě najde. "Měl jsem finty na kouření i v letadle," glosuje.

Jak to tehdy Kubera udělal, když chtěl kouřit v letadle? Psal se rok 2005, a Jaroslav Kubera letěl na pracovní návštěvu do Japonska. Po návratu vznikl tento rozhovor…

Jak jste prožíval dlouhý let do Japonska?

Jak se může líbit dvanáctihodinová cesta, když vás navíc bolí záda.

Obecně je známo, že jste velký kuřák. Jak vydržíte dvanáct hodin letu bez cigarety?

To nedám. Mám na to ale svoje způsoby, jak to obelstít.

Takže jste tajně kouřil v letadle?

No samozřejmě. Mně nějaké zákazy neoblbnou.

Kde?

Na toaletě. Čidla jsem zakrýval vlhkou žínkou… (směje se)