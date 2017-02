Jaroslav Kubera slaví sedmdesátiny

Teplice – Senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera ve čtvrtek 16. února slaví 70. narozeniny. Jak ale říká, ve skutečnosti je mu víc, protože tři roky ušetřil tím, že nechodí na obědy a málo spí. Pro sebe toho prý moc nepotřebuje. Přál by si jen být zdravý. Zatím je, i když s ohledem na dvacet kafí denně, pět hodin spánku a bezpočet cigaret je to malý zázrak.

Teplickým starostou byl zvolen poprvé v roce 1994 a v čele lázeňského města zůstal nepřetržitě dodnes. Senátorem je od roku 2000, stal se místopředsedou Senátu a loni poprvé zasedl i v krajském zastupitelstvu. Více: Do ústeckého zastupitelstva poprvé míří primátor Teplic Kubera

I když byl na kandidátce ODS na posledním 55. místě, preferenční hlasy ho vynesly na druhé místo a stal se krajským zastupitelem, protože nechtěl zklamat ty, kteří mu dali svůj hlas.

ŽENA MI NEBRÁNÍ V NIČEM

Je workoholik, kterého baví komunikace s lidmi. Jak říká, největší dluh za léta v politice má vůči svým blízkým. Čtěte také: Primátor Kubera odmítl titul čestný občan

"Není pravda, že mi žena brání v kandidatuře na prezidenta. Za padesát let, co jsme spolu, mi nebrání v ničem. Už ani kouření mi nevyčítá. Já ale výčitky mám, že mi na rodinu zbývá tak málo času. Taky mé ženě všichni říkají, že musí být svatá, když to se mnou celý život vydržela," směje se primátor.

Relaxuje u čtení, které je od dětství jeho největším koníčkem. Čte všechny noviny, časopisy, neuniknou mu žádné zprávy ani debaty v televizi, se zájmem sleduje dokumenty. Ze sportu ještě stále stíhá hrát tenis a občas i lyže. Baví ho také práce na zahrádce, i když melouny, které miluje, se mu zatím vypěstovat nepodařilo.

HLEDÁM TELEVIZI, KERÉ NABÍDNU PROJEKT

A co bude dělat, až se rozhodne politiku opustit? Jaroslava Kuberu láká práce v médiích. Připravený už má vlastní projekt s názvem KO - Kuberovy otázky.

"Teď hledám televizi, které ho nabídnu. Rád vzpomínám na hovory v teplickém Rádiu Tep. To mě bavilo, odpovídat lidem, kteří do rádia volali, na jejich otázky. Všichni mě odrazovali, že budou lidi agresivní a budou mi nadávat. Ale s kritikou jsem se setkal je dvakrát a byla kultivovaná, ne zlá."

Se zaměstnanci teplického magistrátu oslavil Jaroslav Kubera své kulatiny s předstihem už minulý týden, protože na Teplicku jsem teď jarní prázdniny. „Překvapili mě krásným ohňostrojem, na který se všichni složili," prozradil primátor a v mobilu mi ukázal i dort udělaný jako velkou krabičku cigaret i s varovným nápisem o škodlivosti kouření. „Byl moc dobrý, i ten, který mi dali na tenise ve tvaru tenisové rakety."

Přečtěte si: Primátor Kubera obul kopačky: Mohl jsem dát gól!

Na šermířském turnaji byl „píchat" i primátor Kubera

Primátor Kubera se jako číšník osvědčil

Primátor Kubera měřil rychlost chodců, někteří se nachytali