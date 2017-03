Je to almužna, říká řidič autobusu Eduard Kalfus o svém platu

Teplice - Vstává před čtvrtou hodinou ráno. Jezdí devět a půl hodiny, pět dnů v týdnu. Sem tam si na řidiče Eduarda Kalfuse ze společnosti Arriva Teplice někdo otevře pusu a vylije ranní vztek. Málokdo ho ale pozdraví.

Řidič Eduard Kalfus ze společnosti Arriva Teplice.Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Lidé bývají dost protivní. Málokdo už vidí, že kolikrát nevím, jestli večer vůbec přijdu domů. Jestli mě rovnou neodvezou na JIPku nebo na prkně, případně neodvedou do basy. Musím prodávat jízdenky i průkazky, starat se o peníze. Je to zodpovědná práce a přitom dost málo placená," upozorňuje řidič.

Když odbory začaly volat po stávce, protože řidiči nedostali slibované navýšení mezd, které od ledna garantuje vláda svým nařízením, Eduard Kalfus okamžitě souhlasil.

ODLOŽENÁ STÁVKA

„Já myslím, že jsme měli začít stávkovat mnohem dřív. Vezměte si, že odpracuji 210 hodin měsíčně a dělá mi to sotva tisícovku navíc. Je to almužna. Za všechny ty nervy. Máme odpovědnost pilota airbusu a plat horší než leckterá uklízečka," kritizuje Kalfus.

Vláda totiž řidičům autobusů slibovala skoro osm tisíc korun navíc. Jejich očekávání se ale nenaplnila, a tak odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Autobusy se měly v Ústeckém kraji zastavit už 8. března. Odboráři ale stávku odložili do doby, než ji vyhlásí Odborový svaz dopravy v Praze. Datum stávky a její rozsah oznámí tři dny dopředu.

Zároveň se domnívá, že odbory na Ústecku neměly zrušit původně ohlášené datum čtyřiadvacetihodinové stávky 8. března. „Kdybychom začali stávkovat, alespoň by všichni věděli, že to myslíme vážně. Ztratili jsme kvůli tomu část vyjednávacích pozic. Bohužel, stávkový výbor mne přehlasoval, ale tak to v demokracii chodí a je to správné," dodal Kuchynka.

V Ústeckém kraji chce stávkovat 514 řidičů linkových autobusů dopravců BusLine, Arriva a Autobusy Karlovy Vary. To by ochromilo asi 80 procent linek na území kraje. Autobusy tu denně přepraví zhruba 55 tisíc cestujících.

Kraj dopravcům nabídl dodatky ke smlouvám, díky nimž dostanou 5,7 milionu korun navíc na každou smlouvu. Celkem tak kraj přidá 85 milionů.

Jenže každý dopravce obsluhuje různě zalidněnou část kraje, peníze jim tak vystačí různě dlouho. Kraj tak uvažuje o zřízení vlastní autobusové dopravy. „První jednání o tom máme příští týden v úterý," potvrdil náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Zároveň upozornil, že v případě generální celorepublikové stávky nemůže kraj dopravce sankcionovat. „V tomto případě platí jiná nařízení a zákony," dodal.

