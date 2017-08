Je to nostalgie, nerušte nám ty koleje do Lovosic, říkají Tepličané

Teplice - Marie Lípová z Teplic jezdila vláčkem do Lovosic denně několik let.

TRAŤ mezi Řetenicemi a Lovosicemi poškodil v roce 2013 sesuv půdy. Vlakovou dopravu nahradily autobusy. Foto: Deník/Karel Pech

„Dojížděla jsem tam do práce. Vlakem to bylo dříve lepší spojení, než autobusem,“ vzpomíná. Dnes už žena v důchodu z Teplic po této trati vyráží pouze výjimečně. „Jednou za rok s dětmi na výlet,“ říká. Přesto by se postavila na stranu zachování této trati. „Je to nostalgie,“ dodává.

PETICI PODEPSALO PŘES DVA TISÍCE LIDÍ

Do Radejčína se z Teplic dostanete motoráčkem. Pokud jedete dál na Lovosice, tak musíte přesednout na náhradní autobusovou dopravu, která na vláčky navazuje. V roce 2015 zorganizovali obyvatelé v Českém středohoří petiční akci. Obnovení železniční trati v ní žádalo přes dva tisíce lidí.

Pro zachování provozu na kolejích je také starosta Bořislavi Aleš Navara. „Je to samozřejmě způsob, jakým se ještě dneska lidi dostávají do práce,“ uvádí.

Ohledně další budoucnosti železniční trati Teplice – Lovosice, přes Bystřany, Úpořiny, Žalany a další obce na Teplicku a Litoměřicku, se opět začíná hovořit.

Uvedenou železnici u Dobkoviček poškodil mohutný sesuv před čtyřmi lety. Sejně jako rozestavěnou dálnici D8. Diskutuje se o tom, co dál. Obavy ze zrušení tratě jsou podle náměstka hejtmana Jaroslava Komínka zbytečné.

V ŘÍJNU BUDEME VĚDĚT VÍC

„Máme zde objednanou dopravu v dlouhodobém závazku a plánu obslužnosti. Jednali jsme o její obnově a nebudeme souhlasit, pokud ji nebudou chtít rekonstruovat. Je to, jako bychom přestali opravovat důležité silnice a začali je rušit,“ ujistil už před časem Komínek.

K zachování trati směřuje například to, že se vloni modernizovala zastávka v Žalanech, u přejezdu v horní části obce. Starý přístřešek, který byl ostudou a spíše se stal místem pro „veřejnou toaletu“, zmizel. Nahradil ho nový přístřešek a také nástupiště doznalo terénních úprav.

Provozovatel trati, tedy správa železniční dopravní cesty, teď bude vybírat ze tří variant. Dvě jsou připravené a třetí se nyní dokončuje. Na základě požadavku Ministerstva dopravy nyní SŽDC projektuje ještě třetí variantu, takzvaného lehčeného náspu.

„Návrh by měl být hotový v září a v průběhu října bychom chtěli vybrat vítězné řešení,“ informoval mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Další dvě varianty opravy trati mezi Teplicemi a Lovosicemi počítají buď s klasickým náspem, na kterém bude položená trať, nebo se stavbou železničního mostu, jenž by překlenul celé území sesuvu.