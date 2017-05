Jediné, na co jsem v tu chvíli myslela, bylo jak se dostat ven

Bílina - Na tuhle dovolenou senioři z Bíliny dlouho nezapomenou. Jejich autobus v neděli odpočítával první kilometry cesty po dálnici D8. V hlavách si členové klubu důchodců už přemítali, jak se budou procházet po památkách Sezimova Ústí, když se najednou autobusem ze zadní části od motoru začal šířit hustý dým.

Lovosice, Dobkovičky, dálnice D8 požár zájezdového autobusu, bez zranění. Kolem patnácté hodiny začal na dálnici D8 u Dobkoviček zatím z nezjištěných zájezdový autobus. Ten vyjížděl z Bíliny do jižních Čech a vezl důchodce na týdenní pobyt. Podle jedné z Foto: Deník / Pech Karel

„Nedalo se to vůbec dýchat. Na nic jiného jsem v tu chvíli nemyslela, než jak rychle vystoupit ven," líčila fotoreportérovi Deníku na místě jedna z pasažérek, když už za pár minut bylo po všem. Stála přitom bezpečně padesát metrů ve stráni, na dálnice D8 v místě u Dobkoviček. Celou zkázu tak měla přímo na očích.

SHOŘELY DOKLADY I PENĚŽENKY

Luxusní dálkový autobus od zadní části vyhořel. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Zavazadla v dolním úložním prostoru se podařilo zachránit. V nenávratnu ale skončily příruční tašky s doklady a peněženkami, které senioři v panice zapomněli na sedačkách. Na místě zasahovali hasiči a policie, dálnice byla u Dobkoviček neprůjezdná.

Jednou z cestujících byla babička Jany Brůhové z Dubí na Teplicku. „Babička nám hned volala a vyprávěla, co se jim stalo. Prý se v autobusu najednou začalo kouřit, že nebylo vidět na krok. Když po zastavení z autobusu pospíchala ven, tak upadla. Ale nic se jí naštěstí nestalo," uvedla pro Deník vnučka seniorky.

Strach o svého člena rodiny měla také Radka Matoušová. „Měla jsem tam maminku. Prý je pak všechny odvezl nějaký evakuační autobus do Velemína, kde čekali, co bude dál. Na dovolenou přijeli až pozdě večer," řekla.

NA STEJNÉ MÍSTO JEL I HEJTMAN

Autobus plný seniorů měl namířeno z Bíliny do Jižních Čech, kde měli naplánovaný týdenní pobyt v hotelu v Sezimově Ústí. To, že přijeli všichni a v pořádku potvrdil Deníku přímo z místa hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který je zároveň právě starostou města Bíliny.

„Hovořil jsem s nimi hned po příjezdu. Snažil jsem se je uklidňovat, že s výrobou nových dokladů, o které přišli, jim v Bílině pomůžeme," sdělil v telefonickém hovoru v pondělí ráno Deníku. Podotkl, že měl vlastně velké štěstí. „Zamířil jsem na týdenní dovolenou do stejného hotelu v Sezimově Ústí. Akorát jsem tedy jel s rodinou autem, ne zmíněným autobusem."

Autobus začal hořet v místě u Dobkoviček, tedy mimo tunely na dálnici. Což bylo také štěstím. Na místě zasahovaly jednotky HZS ze stanice Lovosice a Ústí nad Labem - Všebořice a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Stebno a Řehlovice. Autobus i přes zásah hasičů je celý poničený.

"Pravděpodobně šlo o technickou závadu na autobusu, kdy došlo k zahoření motoru. Autobus byl odstaven. Vzhledem k tomu, že se nehoda stala zrovna v zúženém pruhu na dálnici D8, tak byla doprava odkláněná po objízdných trasách," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Seniory na jejich dovolenou dovezl náhradní autobus dopravce. Shořelý autobus patřil jihočeské společnosti Autobusy Dvořák. Zástupce tohoto dopravce nechtěl v pondělí událost nikterak komentovat. „Mohu vám to pouze potvrdit. Ale to je asi tak vše. S cestujícími se spojíme," uvedl do telefonu.

Nehodu bude vyšetřovat policie ve spolupráci s hasiči. Senioři z Bíliny si užívají svoji týdenní relaxační dovolenou v Sezimově Ústí.

POŽÁRY AUTOBUSŮ V ÚSTECKÉM KRAJIČerven 2016 - Hořet začal za jízdy autobus mířící ze Žatce, přes Louny, do Prahy. Cestující museli před plameny utéct

Duben 2014 - K požáru prázdného autobusu vyjížděli hasiči z Ústí nad Labem a Chabařovic do obce Roudníky. Hořelo v motorové části.

Únor 2014 - Na silnici z Kostomlat do Lhenic shořel linkový autobus.

Únor 2011 - Linkový autobus lehl popelem u Třebívlic

Říjen 2007 - Poblíž zámeckého parku v Trmicích začalo hořet v motorové části vozu linky číslo 6.