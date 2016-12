Ježíšek nadělil Lence z Oseka miminko

Teplicko - Ve farnosti Jeníkov je opět možné zhlédnout betlém, který je vyrobený z panenek. Je volně přístupný všem, stojí před farou. Vidět ho, je možné do 6.1. 2017, v době od 6:00 do 8:00 hodin ráno a odpoledne od 16:00 do 21:00 hodin je betlém navíc osvětlený.