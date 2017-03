Jízdu z Bíliny do Teplic komplikuje uzavírka jednoho směru

Teplicko - Na Teplicku v současné době probíhá jedna z větších letošních uzavírek silnic. Neprůjezdné jsou oba jízdní pruhy na silnici I/13 ve směru z Bíliny na Teplice.

A to v úseku od oblasti Pňoviček (u Tuchlova) do Teplic, a to až za pravotočivý sjezd na Prahu v lázeňském městě. Důvodem omezení provoz je obnova povrchu silnice.

Provoz je v současné době veden protisměrem v jednom jízdním pruhu. Pozor na to, že ve směru na Teplice není možné se na silnici přímo napojit z Pňoviček, Kladrub a z Nové Vsi. Nejde ani odbočit v Teplicích ze směru od Bíliny na Prahu, což je velká komplikace především pro nákladní auta.

OMEZENÍ POTRVÁ DVA MĚSÍCE

Kamiony mají stanovenou trasu na Prahu s otočením až na okružní křižovatce v Dubí, a poté se vracejí zpět do Teplic a teprve poté v protisměru odbočují na Prahu, Ústí či Německo. Podle informace správce silnice omezení potrvá dva měsíce.

Současně projde opravou také první most v Teplicích (ve směru od Bíliny). Až skončí opravy silnice ve směru od Bíliny, omezení se otočí a bude probíhat výměna povrchu od Teplic na Bílinu.

Jde o jednu z plánovaných oprav silnic. Navazuje to na loňskou obměnu povrchu silnice v části od Opla v Proseticích až k „téčkové" křižovatce v Bystřanech a také pokračování na Bořislav přes Žalany.

Při cestě z Bíliny na Teplice proto raději počítejte s časovou prodlevou.

